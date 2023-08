Za vikend se nam obeta povečan promet, pred Karavankami že zastoj

Začenja se vikend in kot pričakovano, bo tudi tokrat povečan promet na avtocestah in obvoznici v obe smeri z možnostjo daljših zastojev, so sporočili iz PU Ljubljana. Gnečo je pričakovati tudi na gorenjski avtocesti v obe smeri, na cestah proti turističnim krajem in izletniškim točkam v gorah.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg osem kilometrov. Po podatkih Prometno-informacijskega centra je zaprt izvoz Jesenice - vzhod, Lipce iz smeri Ljubljana. Zastoj je tudi na ljubljanski južni obvoznici od Centra proti Primorski, na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano, smer Ljubljana. Čez vikend lahko pričakujemo obremenjene ceste Obeta se nam vremensko lep vikend, kar pomeni, da bodo naše avtoceste in ceste zopet močno obremenjene. Pričakovati je povečan promet tako na avtocestah kot obvoznici v obe smeri. Ker se nam obeta sončno vreme, bodo predvsem na gorenjski avtocesti možni zastoji na cestah proti turističnim krajem in izletniškim točkam v gorah. Kot so sporočili iz PU Kranj, so za pot proti Avstriji odprti vsi bivši mejni prehodi. V primeru daljšega zastoja bo izvoz Jesenice - vzhod (Lipce) namenjen samo za lokalni promet.

icon-expand Gneča na avtocesti FOTO: Bobo

Policisti PU Ljubljana svetujejo voznikom, da so strpni, prilagodijo hitrost vožnje, držijo primerno varnostno razdaljo ter naredijo reševalni pas, kjer je to potrebno. Prav tako se na pot odpravite spočiti in imejte pri sebi osvežilno pijačo. Tisti, ki načrtujete obisk gora, preverite območja izhodiščnih točk Policisti opozarjajo, da na nekaterih območjih, ki so jih prizadele poplave ali pred časom neurje, interventne službe izvajajo intenzivno sanacijo. Določena območja, ki služijo tudi kot izhodiščne točke za obisk gora, so zaprta in označena z ustrezno prometno signalizacijo, kot so denimo dolina Radovna, Krma, Kot. Ob tem policisti še sporočajo, da bodo v sodelovanju z ostalimi nadzornimi službami poostreno nadzirali spoštovanje prometne signalizacije in zoper tiste, ki jih ne bodo upoštevali, tudi represivno ukrepali. Ob tem pozivajo, da upoštevate navodila, saj boste s tem pripomogli k varnejšemu in nemotenemu opravljanju del ter čim hitrejši sanaciji prizadetih območij.

icon-expand Pohodnik FOTO: Dreamstime