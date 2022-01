Za vikend več smučarskih nesreč: smučar trčil v drevo, trčili tudi sankači

Gorenjski policisti so pretekli vikend obravnavali tri nesreče smučarjev, eno prijavo trčenja med smučarjema brez posledic, v še enem primeru pa so obravnavali trčenje med sankači, ki so v nesreči utrpeli lažje poškodbe. Policisti ob tem pozivajo k upoštevanju FIS pravil varnega smučanja in predpisov s področja varnosti na smučiščih.

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so konec tedna obravnavali več nesreč smučarjev in eno nesrečo med sankači. V eni smučarski nesreči je smučar z urejenega dela smučišča zapeljal na neurejen del zunaj smučišča, kjer je trčil v drevo. Utrpel je poškodbe prsnega koša in glave. V drugi smučarski nesreči je šlo za trčenje smučarjev, pri čemer si je eden poškodoval roko. V tretjem primeru pa sta smučarja zapustila smučišče in začela smučati po neurejeni strmini, poroča Policija. Ko sta ugotovila, da sta precenila svoje sposobnosti, sta se peš začela vračati proti progi, vendar je enemu na zaledeneli podlagi spodrsnilo, zaradi česar je zadel drugega smučarja. Proti obema poteka prekrškovni postopek, saj je prepovedano smučati zunaj urejenih neteptanih smučarskih prog. V primeru nesreče sankačev pa so policisti obravnavali trčenje med njimi. Pri sankanju se je prvi ustavil, sankač za njim pa je nato trčil vanj. Osebe so ob tem utrpele lažje poškodbe. Policija ob tem ljudi poziva k upoštevanju FIS pravil varnega smučanja in predpisov s področja varnosti na smučiščih.