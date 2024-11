Za vilo pred šestimi leti odštel manj kot dva milijona, zdaj zahteva štirikrat več

Ne le poskusnih ocen vrednosti vseh slovenskih nepremičnin in s tem prvega sloja podlage za uvedbo nepremičninskega davka, z novimi modeli smo dobili tudi vizualno predstavitev stanja na slovenskem nepremičninskem trgu.

Temnejša barva ponazarja višje cene, z njo pa so obarvana vsa večja slovenska mesta na čelu z Ljubljano, kjer so cene opazno višje kot na podeželju. Enako velja tudi za širšo okolico prestolnice, pa za tudi za večja turistična središča, kot so Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Obala, izstopajo pa tudi Kras, Vipavska dolina in Goriška brda.

Povsem drugačna pa je slika na trgu kmetijskih zemljišč. Ta najvišjo ceno dosegajo na Gorenjskem, v okolici Kranja, Brnika in Šenčurja ter na celotni obali.

In stanovanja? Najdražji kvadratni meter bomo pričakovano našli v samem centru Ljubljane, na območju med parkom Tivoli in Ljubljanico, kjer referenčno 50-kvadratno stanovanje, zgrajeno v 70. letih prejšnjega stoletja, Gurs vrednoti na 280 tisočakov oziroma na 5.600 evrov na kvadratni meter.

Kot so nam potrdili na Gursu, so do 25. novembra prejeli okoli 2200 komentarjev in okoli 200 vsebinskih pripomb na modele oziroma vrednostne cone. Lastniki so se največkrat pritožili nad dejstvom, da je njihova nepremičnina v isti ulici kot sosedova, a se ta nahaja v drugi coni, kjer je izhodiščna vrednost stanovanja višja oz. nižja.

A ne le lastniki, pripombe so imeli tudi številni nepremičninarji, saj menijo, da ocenjene nepremičnine na trgu lahko dosežejo bistveno drugačno ceno.

Modele vrednotenja bodo v prihodnjih mesecih glede na prispele pripombe še prilagajali, lastniki pa se bodo nato lahko pritožili tudi na končno verzijo.

Najdražja nepremičnina naprodaj v Sloveniji

Sicer pa je najdražja nepremičnina naprodaj v Sloveniji trenutno vila v Seči. Za 1500 kvadratnih metrov velik objekt, ki zajema osem apartmajev, notranji bazen, savno, podzemno garažo in dvigalo, okolico pa obdaja velik park, lastnik zahteva kar 6,5 milijona evrov.

Hišo po informacijah portala Necenzurirano prodaja eden najbogatejših Slovencev, Gregor Benčina, lastnik podjetij Slovenijales Trgovina in Jelovica. Zanjo naj bi pred šestimi leti odštel 1,7 milijona evrov. Šlo naj bi za vilo, ki je bila nekoč v lasti Zavarovalnice Triglav.