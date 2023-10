Mobilni telefoni so eden izmed večjih motilcev pozornosti v prometu, ki dokazano povečujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Vozniki različnih prevoznih sredstev ob uporabi mobilnih telefonov, multimedije in ob drugih distrakcijah ne tvegajo le nesreče, temveč pogosto povzročajo tudi zastoje v prometu, sporočajo z Agencije za varnost v prometu (AVP).

Tveganje za nastanek prometne nesreče se ob uporabi mobilnega telefona po različnih mednarodnih raziskavah poveča od 4- do 23-krat. AVP in Policija zato pozivata : "Udeležba v prometu je aktivnost, ki ji moramo posvetiti vso pozornost! Klic, sporočilo, pregledovanje in objave na družbenih omrežjih naj počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu!"

Med kršitelji tudi letos izstopa starostna skupina od 35 do 44 let, ki s 30 odstotki predstavlja skoraj tretjino kršiteljev, sledita skupini od 25 do 34 let s 23 odstotki ter od 45 do 54 let z 22 odstotki. Glede na vrsto udeleženca je bilo med vozniki osebnih vozil 11.913 kršiteljev (64,5 odstotka), voznikov tovornih vozil je bilo 4.887 (26,4 odstotka), med vozniki e-skirojev je bilo odkritih kršiteljev 24, med kolesarji pa 526.

Do konca septembra je policija ugotovila 18.478 kršitev. V celotnem lanskem letu jih je bilo 25.670, leto pred tem pa za skoraj četrtino več (23 odstotkov), oziroma kar 33.297. Trend upada je mogoče pripisati poostreni zakonodaji, nadzoru Policije in ozaveščanju AVP skozi vse leto, so prepričani.

Tretjina kršiteljev spada v starostno skupino od 35 do 44 let

V tem obdobju poteka tudi skupna akcija evropskih prometnih policij ROADPOL, imenovana Focus on the Road. V sodelovanju s SPV Mestne občine Ljubljana bo agencija v jesenskih in zimskih mesecih ozaveščala z nadcestnimi transparenti pod skupnim okriljem Varno v jesen in zimo, ki opozarja tudi na uporabo mobitela v prometu.

Pozornost voznika od prometnega okolja odvrača vrsta opravil, poleg aktivne uporabe mobilnega telefona tudi nastavljanje ali upravljanje s sistemi v avtomobilu, kot so radio, multimedija in navigacijski sistem. Prav tako med distrakcije sodijo prehranjevanje, ličenje, kajenje, iskanje stvari v avtomobilu.

V terenskem eksperimentu so 23 udeleženih voznikov v realnem okolju izpostavili 15 motnjam znotraj vozila: uporabi mobilnega telefona (prostoročno ali običajno), nastavljanju ali upravljanju s sistemi v avtomobilu ter iskanju stvari v avtomobilu. Z vidika odvrnjene pozornosti od prometnega okolja je najbolj problematična uporaba mobilnega telefona (branje in pošiljanje SMS-sporočila, ogled posnetka) ter nastavljanje sistemov znotraj avtomobila, kjer prednjačita radio in navigacijski sistem. Pri teh nalogah so vozniki skozi vetrobransko steklo gledali le tretjino časa. Pri nastavljanju klimatskega sistema so vozniki stran od ceste gledali polovico časa.

V primeru nujne uporabe mobilnega telefona se ustavite na varnem in primernem mestu zunaj vozišča in pot nadaljujte šele, ko končate s pogovorom.

S telefonom v rokah in slušalkami v ušesih vse bolj ogrožajo lastno varnost in varnost drugih tudi pešci. Pravočasnost in ustreznost reakcij pešcev je lahko ob uporabi mobilnih telefonov in pregledovanju družbenih omrežij zmanjšana tudi do 60 odstotkov, ugotavljajo različne mednarodne študije.

Nevarni tudi pešci, ki so v prometu odsotni in delujejo kot "digitalni zombiji"

Če smo nepozorni le pet sekund pri hitrosti 60 km/h v tem času prevozimo razdaljo več kot 83 metrov. Še večje tveganje pa je na avtocestah, kjer pri hitrosti 130 km/h v petih sekundah prevozimo več kot 180 metrov. Gre za podobno tveganje, kot da bi takšno razdaljo prevozili z zaprtimi očmi. Voznik vozi z bistveno zmanjšano pozornostjo in s tem ogroža sebe in vse druge udeležence prometa.

Ena od nedavnih študij v Avstriji se je osredotočila na otroke in mladostnike z mobilnimi telefoni v prometu, in sicer na prehodu za pešce pred eno od šol na Dunaju. Skoraj polovica od 3.000 otrok je med prečkanjem ceste čez prehod za pešce aktivno uporabljala mobilni telefon. Na cesto so stopili, ne da bi se prepričali, ali je to sploh varno, brez pogleda levo - desno - levo in brez vzpostavitve očesnega kontakta z voznikom. Tudi slušna pozornost je za varnost pešca izjemno pomembna, poudarjajo na AVP.

Pešci ob aktivni uporabi mobilnega telefona hodijo bolj nekoordinirano, ne spremljajo prometne signalizacije in dogajanja v prometu. Digitalni zombiji so pešci, ki sta jih digitalna tehnologija in neprestana prisotnost na družbenih omrežjih tako zasvojili, da se niti ne zavedajo, da lastno varnost postavljajo na kocko vsak trenutek udeležbe v prometu.

Vozniki, pozor!

Vozniki naj bodo najprej sami pozorni na dogajanje v prometu po načelu roke na volanu, pogled na cesti in dogajanju ob njej in misli pri zbrani vožnji. Na ta način bodo ustrezno reagirali, ko bodo opazili druge udeležence, ki ob uporabi mobilnega telefona ali slušalk niso pozorni. "Govorimo predvsem o prečkanju semaforiziranega prehoda za pešce pri rdeči luči ali o tem, da pešec stopi na cesto, kjer je nesemaforiziran prehod, ne da bi se prepričal, ali to lahko varno stori," pravijo in dodajajo, da je to pomembno tudi v primeru, ko pešec nenadoma stopi s površine, namenjene pešcem, na površino, namenjeno kolesarjem in voznikom e-skirojev.

"Če vidite, da vas pešec ne opazi, da ne vzpostavi očesnega stika z vami, ker je zatopljen v telefon, ima slušalke v ušesih, so nujne še posebna previdnost, pozornost in strpnost," še opozarjata Agencija za varnost prometa in Policija.