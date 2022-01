14-dnevni poostren nadzor: 'Za volanom ne bodite za ekranom'

Mobilni telefon ne šteje med primarne vzroke za nastanek prometne nesreče, vendar pa je izjemno pomemben dejavnik tveganja za njihov nastanek. Pri voznikih so različne študije ugotovile tudi do 50 % slabši reakcijski čas kot pri vožnji v normalnih pogojih.

Poostren nadzor nad uporabo telefona med vožnjo bo trajal od jutri pa vse do 23. januarja, akcijo bo koordinirala Agencija za varnost prometa (AVP). Telefoni so namreč eni večjih motilcev pozornosti, ki dokazano povečujejo možnosti za nastanek nesreč, pravijo. Obenem pa vozniki ob uporabi mobilnih telefonov pogosto tudi povzročijo zastoje v prometu.

V času akcije bo Policija nadzirala uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav ter opreme (tablic, prenosnih računalnikov, slušalk), ki motijo voznikovo vidno in slušno zaznavanje ali možnost obvladovanja vozila. Poleg tega bodo pozorni tudi na druge prekrške, predvsem tiste, povezani z izpostavljenimi udeleženci v prometu, pešci, kolesarji. "Mobilni telefoni močno vplivajo na kognitivne sposobnosti voznika. Pisanje sporočil ali pregledovanje družbenih omrežij med vožnjo pomeni od štirikrat do 23-krat večje tveganje za nastanek prometne nesreče," sporočajo ob tem.

"Tuje raziskave kažejo, da je med pisanjem SMS-sporočila ali pregledovanjem družbenih omrežij voznik povprečno 5 sekund osredotočen na telefon in ne na vožnjo. Pri hitrosti 60 km/h prevozi razdaljo več kot 83 metrov. V naselju, pri vožnji 50 km/h prevozi skoraj 70 metrov. Še večje tveganje pa je na avtocestah, kjer pri hitrosti 130 km/h v petih sekundah prevozi več kot 180 metrov, na hitri cesti pri vožnji 100 km/h pa prevozi 139 metrov. Gre za podobno tveganje, kot da bi takšno razdaljo prevozil z zaprtimi očmi," so na AVP postregli z zgovornimi podatki.

Nova zakonodaja je prinesla strožje kazni

Z novelo Zakona o pravilih cestnega prometa, ki je začela veljati sredi avgusta, so se zvišale kazni za uporabo telefona med vožnjo. Za voznike motornih vozil je predpisana kazen 250 evrov ter 3 kazenske točke. Za udeležence v prometu, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja (kolesa, e-skiroji in ostala lahka motorna vozila), pa kazen za neupravičeno uporabo mobitelov, slušalk in drugih naprav med vožnjo znaša 120 evrov.

Morda je tudi to pomagalo, da so lani zabeležili desetino manj kršitev kot leto prej, natančno 33.254. Med kršitelji izstopa starostna skupina od 35 do 44 let, teh je bilo kar 31,6 %. 16.664 oziroma dobra polovica je bilo voznikov osebnih avtomobilov, obravnavali pa so tudi 7.053 voznikov tovornih vozil.

Tudi prostoročno telefoniranje ni varno!

Zakon sicer dovoljuje uporabo naprave za prostoročno telefoniranje, ki pa ga Policija in AVP odsvetujeta, saj odvrača pozornost voznika in ni varno. "Med vožnjo ne upravljajte s telefonom, ne pregledujete socialnih omrežij, si ne zapisujete opomnikov, ne brskajte po spletnih straneh, ne fotografirajte ali snemajte, saj je vožnja aktivnost, ki ji moramo posvetiti vso pozornost! V primeru nujne uporabe mobilnega telefona se ustavite na primernem mestu zunaj vozišča in pot nadaljujte šele, ko končate s pogovorom," svetujeta. Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo namreč podaljšuje reakcijski čas voznika.

Pogosta uporaba tudi med kolesarji in pešci

Tudi med kolesarjenjem ne uporabljajmo mobilnega telefona ali slušalk za poslušanje glasbe, saj to pomembno vpliva na zaznavanje prometa in dogajanja v okolici ter pravočasno reagiranje. Agencija še opozarja, da nemalokrat vidimo zamišljene pešce, ki s pogledom v mobilni telefon stopijo na prehod za pešce ali na kolesarsko stezo, in ne preverijo, ali so to storili dovolj varno. Pravočasnost in ustreznost reakcij pešca je zaradi uporabe mobilnih telefonov in pregledovanja družbenih omrežij zmanjšana do 60 odstotkov.