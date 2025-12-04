Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Za vožnjo po obalni štiripasovnici ne bo več potrebna vinjeta

Ljubljana, 04. 12. 2025 16.17 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
40

Vlada je sprejela spremembe uredbe o kategorizaciji državnih cest, s katero je določila, da se hitri cesti Škofije-Koper in Koper-Izola prekategorizirata v glavni cesti. S tem je potrdila podlago za odpravo vinjet za osebna vozila na obalni štiripasovnici s 1. januarjem 2026.

Vlada je odločitev, da na štiripasovnici med Škofijami in Izolo z novim letom uporaba vinjet za osebna vozila ne bo več potrebna, sprejela med regijskim obiskom v Pomurju sredi oktobra.

S tem ukrepom so po dolgih prizadevanjih lokalnega prebivalstva uslišali njihove zahteve. Pobudo za izvzem obalne hitre ceste iz vinjetnega sistema, ki sta jo pred meseci sprožila poslanka SD Meira Hot in poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Ziza, je s podpisi podprlo okoli 8000 ljudi. Poslanska skupina SDS je konec septembra medtem vložila pozneje zavrnjen predlog novele zakona, s katerim bi ta odsek izločili iz sistema cestninjenja.

Obalna hitra cesta
Obalna hitra cesta FOTO: Bobo

Na infrastrukturnem ministrstvu kot na Darsu takšnemu ukrepu dolgo časa niso bili naklonjeni, zdaj pa so pojasnili, da so poiskali rešitev, ki ne ruši enotnosti dobro uveljavljenega in delujočega sistema cestninjenja ter hkrati zagotavlja nediskriminatorno obravnavo uporabnikov na celotnem omrežju cestninskih cest v Sloveniji.

Ob tem so poudarili, da je ukrep začasne narave in je predviden do izgradnje hitre ceste med Koprom in Dragonjo.

Vlada je zdaj sprejela še potrebno zakonodajno podlago, da na obalni štiripasovnici s 1. januarjem za osebna vozila vinjete ne bodo več potrebne.

S spremembami uredbe o kategorizaciji državnih cest je omogočila, da se novokategorizirani glavni cesti opredelita kot izbirni cestninski cesti, na katerih se izvaja le cestninjenje vozil nad 3,5 tone največje dovoljene mase, torej tovornih vozil.

"S tem ukrepom se bo izboljšala prometna varnost na vzporednem cestnem omrežju, razbremenila se bodo ob zadevnih cestah ležeča naselja in zmanjšal vpliv prometa na okolje, saj z možnostjo uporabe zadevnih cest brez elektronskih vinjet ne bo več razloga za izogibanje njuni uporabi," so v sporočilu po seji vlade nanizali na infrastrukturnem ministrstvu.

vinjeta obalna štiripasovnica izola koper škofije
Naslednji članek

Poškropila se je z 'usodnim' parfumom in umrla, za njeno smrt moralno kriv Putin

Naslednji članek

Koalicija o kandidatih za ustavne sodnike še ni enotna

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (40)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
G. Papež
04. 12. 2025 17.40
Pred volitvami smo nad romi, vozimo po ac brez nove vinjete, dobimo skrajsan delovnik, božičnico, dolgotrajno oskrbo in še in še. Moja hči bi mela pa kužka s sabo v šolo. Robi bo šlo?😂😂😂 Adijo pamet, do konca.
ODGOVORI
0 0
Nebodijetreba
04. 12. 2025 17.46
Podaljšano vinjeto ste pozabi ... Koliko naivnežev bo nasedlo?
ODGOVORI
0 0
dule100
04. 12. 2025 17.40
Volitve!
ODGOVORI
0 0
Perovskia
04. 12. 2025 17.37
80% ljudi ki tukaj graja je pred skoraj 4 leti volilo svobodo. Sedaj se naj plese naprej
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
04. 12. 2025 17.35
+1
Ok,sam kaj se bo pa zaradi tega podražilo!
ODGOVORI
1 0
peglezn
04. 12. 2025 17.28
+1
a obnavljali jo bodo tudi sami, cesto in vse, kar gre zraven? zakaj spet bombončki samo za ene? Ni pravično.
ODGOVORI
1 0
Perovskia
04. 12. 2025 17.32
+1
Mi ni jasno zakaj. Sej na obali itq samo levega volijo
ODGOVORI
1 0
devlon
04. 12. 2025 17.23
+1
wow..ta golob pa res misli vse raztalat pred volitvami
ODGOVORI
2 1
kakorkoliže
04. 12. 2025 17.23
+2
Naj jo ukinejo še za ljubljansko obvoznico, banda požrešna.
ODGOVORI
3 1
Perovskia
04. 12. 2025 17.35
Zoki prijatelj
ODGOVORI
0 0
nemski_ovcar
04. 12. 2025 17.20
+3
Kaj pa Lj????
ODGOVORI
4 1
Delavec_Slo
04. 12. 2025 17.36
Imate meglo!
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
04. 12. 2025 17.04
+3
potem bi tudi potniška vozovnica na relaciji ljubljana koper morala biti začasno zastonj - do izgradnje drugega tira ! zakaj plačujemo polno vrednost vozovnice, če pa je potovalna hitrost na relaciji lj-postojna 45km/h, torej hitrost ki se uporablja za vožnjo skozi delovišča.
ODGOVORI
5 2
galeon
04. 12. 2025 17.16
+3
Naj te ne skrbi preveč. Ko bo tir končan, bo hitrost ista. Bo zapihala burja jo bodo pa zaprl, kot zapirajo avtocesto v Kastelcu.
ODGOVORI
3 0
galeon
04. 12. 2025 17.02
+6
In kdaj pride na vrsto Ljubljanska obvoznica, ki je bila grajena kot obvoznica in ne avtocesta?
ODGOVORI
7 1
medŠihtom
04. 12. 2025 17.01
+4
začasno, do izgradnje hitre ceste med Koprom in Dragonjo ....hahahahah 50 let ?
ODGOVORI
4 0
AleksanderS
04. 12. 2025 17.00
+4
Tudi LJ OBVOZNICO je treba izljuciti iz sistema vinjet
ODGOVORI
6 2
PARTIZAN PEPE
04. 12. 2025 16.56
+3
Primorci so vedno priviligirani, Italijančki pa spet zmagali...
ODGOVORI
6 3
paru
04. 12. 2025 16.47
+5
BLED-LJUBLJANA- prekategorizirajte avtocesto...sram naj vas bo , plesali bomo po cesti, vi ba boste kljub tem bombončkom odplesali iz parlamenta in vlade...
ODGOVORI
6 1
Anion6anion
04. 12. 2025 16.39
+1
Kaj je vinjata? V naslovu je omenjena
ODGOVORI
2 1
Buci in Bobo
04. 12. 2025 17.16
+2
To somalijci degustirajo.
ODGOVORI
2 0
ho?emVšolo
04. 12. 2025 16.38
+12
Kaj pa ljubljanska obvoznica? Prihajam iz Kočevja, zakaj se moram voziti čez mesto, če želim priti na drugo stran mesta?!? Vprašanje za vlado!!! PS: vsaj dokler ne zgradijo avtocesto do Kočevja!
ODGOVORI
13 1
galeon
04. 12. 2025 17.14
+4
Zato pa so take gneče, ker o tem odločajo telebani.
ODGOVORI
4 0
Groucho Marx
04. 12. 2025 16.38
+8
Predvolilni festival. Po treh letih ožemanja, terorja in groženj poštenim delovnim državljanom. Brezdelneži nasilneži in ilegalci so druga kategorija. Njim se šteje šele tretji prekršek.
ODGOVORI
8 0
bandit1
04. 12. 2025 16.37
+3
Tud prenos elektrike Divača - Kleke bo zastojn, tako da ne bo omrežnin in raznih dohodkov pijavk.
ODGOVORI
3 0
bandit1
04. 12. 2025 16.36
+4
Žabe nič niste dosegle, do KP boste morale imeti vinjeto.
ODGOVORI
6 2
but_the_ppl_are_retarded
04. 12. 2025 16.42
+3
To si je Halop zrihtu... A ni s teh koncev?
ODGOVORI
3 0
bandit1
04. 12. 2025 17.05
+1
Ne
ODGOVORI
1 0
ho?emVšolo
04. 12. 2025 16.35
+8
Kaj pa ljubljanaka obvoznica? Med konicami v času delavnika in prenove mestnih ulic je pronetni kaos v mestu? Vprašanje za vlado!!
ODGOVORI
8 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385