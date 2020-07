Prav tako je Gantar zanikal, da država po izkušnji z dogajanjem v domu za starejše v Šmarju pri Jelšah še vedno ni izdelala protokola za ravnanje ob izbruhih. Vsi protokoli so bili narejeni. Tudi ta konkreten dom je dobil vsa navodila že ob začetku težav, pravi minister. "Težava je, da Skupnost socialnih zavodov Slovenije strokovnim navodilom nasprotuje ter s tem povzroča škodo in zmedo v domovih. Na drugi strani pa moramo vedeti, da četudi bi ta skupnost delala, kot je treba, bi moral biti ta dom že zdavnaj zaprt, ker tudi v času, ko covida-19 ni, ne bi smel delovati."

A v domu vztrajajo – okužene bi morali premestiti v bolnišnico. "Po zakonu sodi v bolnišnico tisti, ki je obolel, ne tisti, ki je okužen, in o tem odloča izključno zdravnik", pa odgovarja Gantar.

"Iz zdravstvene blagajne namenjamo za zdravstveno nego v domovih, da se držijo vseh pravil, 160 milijonov evrov – konkretno v letošnjem letu – plus stroški za zdravila, plenice, pogoje zdravljenja so kriti ločeno. In ko gre za denar, ta skupnost trdi, da so negovalne ustanove. V tem primeru pa se gredo v prvi vrsti politiko, ki škodi oskrbovancem," je še kritičen Gantar.

Na vprašanje, ali bodo Hrastnik izolirali, pa je dejal, da se bodo v prihodnjih dneh odločali v skladu z zadnjimi rezultati. Dodal je tudi, da meni, da je s spoštovanjem ukrepov situacija še obvladljiva. "V kolikor to ne bi šlo in bo NIJZ ocenil, da ne gre drugače, bomo seveda sprejeli drugo odločitev, ampak v tem trenutku menim, da to zadostuje."

Gantarja pa skrbi situacija v državi: "Imamo žarišča, iz katerih pride po 30 okuženih. In epidemiologi imajo silno težavo, ker jim večina okuženih ne da natančnih epidemioloških podatkov o tem, s kom so bili v stiku in to generira dodatne okužbe. Če pa gledam generalno sliko v Sloveniji, smo pa še vedno na meji med zelenim in rumenim območjem."

Nekoliko težja je situacija na Balkanu, avstrijski kancler Sebastian Kurz je svojim državljanom že svetoval, naj tja ne hodijo. "Tudi midva z avstrijskim ministrom sva govorila. Verjetno bomo ravnali, ko bo treba, na podoben način, je pa treba vedeti, da je Hrvaška sprejela stroge ukrepe na meji s Srbijo in BiH, kar verjamem, da bo omejilo širjenje okužb na Hrvaškem. In tudi znotraj države so sprejemali ukrepe. Tako da v tem trenutku je na Hrvaškem postala problem predvsem Istra, medtem ko ostali deli niso tako kritični."