Po Sloveniji najdemo številne picerije, ki poleg priljubljenih klasik pripravljajo tudi hišne specialitete. Tokrat predstavljamo pet gostinskih ponudnikov iz različnih slovenskih krajev , ki se razlikujejo po tradiciji, načinu priprave pic in okusih, ki jih boste našli na njihovih jedilnikih.

Restavracija Promenada - pice iz krušne peči ob Ljubljanici

Na Petkovškovem nabrežju, le nekaj minut hoje od Tromostovja, se nahaja Restavracija Promenada. Njena prostorna terasa ob Ljubljanici s pogledom na Ljubljanski grad je prijeten kraj za kosilo ali večerjo med obiskom središča Ljubljane.

V restavraciji pripravljajo okusne pice iz krušne peči, od klasičnih in mesnih do sirnih, zelenjavnih in morskih različic. Če se po ogledu mestnih znamenitosti oglasi lakota, je kosilo ob Ljubljanici lahko prijeten zaključek sprehoda.

Pri Promenadi pa se jedilnik ne konča pri picah. Pripravljajo tudi testenine, domače njoke, rižote ter mesne in ribje jedi, za sladek zaključek obroka pa lahko izberete še sladico. Tako se lahko v Promenadi za skupno mizo zberejo tako ljubitelji pic kot tisti, ki bi raje naročili kaj drugega.

Pizzeria Agata - več kot 30 let tradicije v Lenartu

Pizzeria Agata v Lenartu v Slovenskih goricah pice iz krušne peči pripravlja že od leta 1995. Njihovo delo je bilo nagrajeno že leto pozneje, ko so na sejmu Vino v Ljubljani prejeli zlato plaketo Naj pizzeria Slovenije.

Na njihovem jedilniku najdete tudi pice z izrazito domačimi okusi. Lenarško pripravljajo s slanino in jajcem, Domačo s prekajenim mesom in hrenom, Slovensko pa s kranjsko klobaso in jurčki. Ljubitelji nekoliko drugačnih kombinacij lahko poskusijo še pico s pistacijo in mortadelo. Prav te specialitete popestrijo njihovo ponudbo in izkušnjo pri njih.

Agata pa ohranja tudi značaj klasične gostilne. Poleg pic pripravljajo malice, domača kosila, mesne in morske jedi ter sladice. S približno 100 notranjimi sedeži, pokrito teraso in otroškim igriščem imajo dovolj prostora tudi za družinska kosila in praznovanja.

Pizzeria Osmica - Šentjurska, Savinjska ali Kozjanska?

Katero pico bi izbrali, če bi se odločali samo po imenu? V Pizzerii Osmica v Šentjurju so nekatere svoje specialitete poimenovali po domačem kraju in okoliških pokrajinah. Na jedilniku tako najdete Šentjursko, Savinjsko, Kozjansko in hišno pico Osmica, poleg njih pa še številne priljubljene klasike.

Ljubitelji morskih okusov, vegetarijanskih kombinacij in nekoliko bolj pikantnih pic bodo prav tako našli svoje priljubljene različice. V Osmici pripravljajo tudi večje družinske pice, ki jih lahko naročite za skupno mizo.

Za tiste, ki si zaželijo spremembe, pa so tu še XXL burgerji, testenine, rižote, mesne in morske jedi ter otroški meniji. V notranjih prostorih imajo približno 50 sedežev, dodatnih 50 pa na pokriti terasi. Ob večjih družinskih srečanjih ali praznovanjih lahko zato preverite tudi možnosti, ki jih ponuja njihova gostilna.

Okrepčevalnica Ambasada - v Žireh diši po picah in bureku

V središču Žirov deluje Okrepčevalnica Ambasada, kjer pripravljajo pice za različne okuse. Na njihovem jedilniku najdete klasično margerito, mesne, kraške, zelenjavne in morske pice ter hišno specialiteto Ambasada.

V Ambasadi še posebej izstopajo ugodne cene, saj je po objavljenem ceniku najcenejša pica na voljo že za približno 4 €. Obiskovalci lahko tako tudi za manjši znesek napolnijo svoje trebuščke z okusnimi grižljaji.

Poleg klasičnih pic pa v okrepčevalnici pripravljajo še eno zanimivo različico te priljubljene jedi, in sicer pizza burek. Ponujajo tudi klasiki, kot sta sirov in mesni, zato se bo ob obisku zagotovo našlo kaj okusnega za celotno družbo.

Pizzeria Botana - več kot 20 vrst pic in dostava na Gorenjskem

V Lahovčah pri Cerkljah na Gorenjskem že od leta 1993 deluje Pizzeria Botana, kjer imajo na jedilniku več kot 20 različnih vrst pic. Poleg priljubljenih klasik pripravljajo tudi hišne specialitete, med katerimi so Botana, Kraška in Kraljeva Botana.

V Botani so poskrbeli tudi za prijetno družinsko vzdušje. Pokrit letni vrt in otroška igrala vabijo na sproščeno kosilo na prostem, kjer lahko odrasli v miru uživajo v dobri hrani in druženju, najmlajši pa se medtem zabavajo na igralih. Poleg pic pripravljajo tudi dnevna kosila in druge jedi, zato se lahko pri njih ustavite tudi takrat, ko si zaželite kaj drugačnega.

Če pa se vam ne ljubi od doma, lahko njihove pice naročite tudi z dostavo. Ta je na voljo na območju Cerkelj, Komende in okoliških krajev, dostavljajo pa tudi druge jedi s svojega jedilnika.