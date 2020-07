'Prvič v zgodovini Slovenije se je zgodilo, da bo koalicija preiskovala sama sebe'

Alenka Jeraj iz SDS je v oddaji 24UR ZVEČER zagotovila, da preiskovalna komisija ne bo nikogar ščitila, temveč bo le preiskovala odgovornost."Že to, da je opozicija želela preiskovati samo obdobje od nastopa vlade Janeza Janše, dokazuje, da jih v resnici ne zanima, kaj se je zgodilo in kaj se je dogajalo," je povedala glede kritik opozicije. V svoje zahteve, tako Jerajeva, so zapisali, da se zadeve preiskuje od 1. februarja. "To, da so bila prazna skladišča je botrovalo temu, da smo opremo kupovali v naglici in zato lahko pride tudi do kakšne napake."

Jerajeva je tudi posredno odgovorila, da Zdravko Počivalšek, ki je bil minister tudi v prejšnji vladi, ni odgovoren za prazne blagovne rezerve. Odgovornost za to po njenem prepričanju pripada samemu vrhu takratne vlade, ki je menil, da ni potrebno ustvarjati panike.

V koaliciji so prepričani, da je dvom v postopke nabave "inscenirana in zrežirana afera, temlječa na manilupacijah in konstruktih". "Tako tko so 14 dni napovedovali interpelacijo, sedaj že 14 dni napovedujejo to preiskovalko, v SMC pa smo mnenja, da jo to treba opraviti čim prej," je dejala vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga.

Toda čeprav je minister Počivalšek interpelacijo preživel, preiskave in pridržanje na nacionalnem preiskovalnem uradu rišejo drugačno sliko, na delu pa je še vedno tudi računsko sodišče.

Opozicija meni, da gre za farso

"Gre za slepilni manever," pa meni opozicija z LMŠ na čelu, ki se je spomladi S svojo zahtevo za ustanovitev preiskovlane komisije glede nabave mask in medicinske opreme predolgo obotavljala. 5. maja jih je vladajoča kolacija prehitela po desni.

Zanimivo, ravno pred tem je vlada Janeza Janše glede postopkov nabave opreme potrdila poročilo svojih ministrstev, v katerem so s prstom pokazli le na bivšega premierja Šarca in žvižgača Ivana Galeta. In preiskovalna komisija bo storila enako, je prvi očitek opozicije.