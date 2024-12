Za vse tipe las, za vsepovsod, za vsakogar: večnamenska kolekcija aparatov za urejanje osebnega sloga

Inovativna nova linija vključuje pripomočke za nego las in oblikovanje, ki prinašajo praktičnost in vsestranskost, ne da bi pri tem žrtvovali zmogljivost!

Celovita kolekcija za osebno nego, ki je primerna za vse spole, vse tipe las, spodbuja pristnost, podpira ustvarjalnost in nagovarja vse sloge

Gre za linijo izdelkov Remington ONE ki vključuje sušilec za lase Dry and Style s štirimi edinstvenimi nastavki, oblikovalec las las Straight & Curl Styler 2-v-1, ki združuje ravnanje in kodranje ter omogoča gladke pričeske ali sproščene valove, urejevalnik za glavo in telo Multi-groomer ter urejevalnik Total Body Multigroomer za celotno telo in je popolna rešitev za celovito osebno nego s številnimi nastavki in glavnički. To so izdelki, s katerimi lahko vsak dan izgledamo točno tako, kot si želimo! Manca Andolšek, Trade manager pri Remington Slovenija, je ob lansiranju povedala:"Remington ONE je popolna kombinacija funkcionalnosti. Na podlagi obsežnih raziskav smo ugotovili, da si potrošniki želijo enega izdelka, ki združuje različne metode oblikovanja; kar pomeni večjo vrednost za denar, večjo priročnost in omogoča eksperimentiranje z osebnim slogom. Zato smo ustvarili Remington ONE, našo prvo unisex kolekcijo za osebno nego, ki nudi to, kar obljublja." Spodaj je podroben opis vseh aparatov za osebno nego, ki so vključeni v kolekcijo Remington ONE. Remington ONE sušilnik za lase oblikuje in ustvari točno takšno pričesko, kot si jo želimo!

Ne glede na to, ali si lase oblikujemo tako, da so gladki in ravni, ali pa želimo pokazati svoje naravne kodre, nam bo sušilnik za lase Remington ONE Dry and Style pomagal ustvariti želeno pričesko s pomočjo nastavkov za oblikovanje, ki so primerni za glajenje "neposlušnih" las, ustvarjanje ravnih, gladkih las, definiranje naravnih kodrov ali pospeševanje procesa sušenja las. Ta sušilnik za lase zagotavlja popoln nadzor nad sušenjem, saj ima osem kombinacij temperature in hitrosti, senzor Thermacare, ki nenehno uravnava temperaturo zraka in ščiti lase pred ekstremno vročino. Na voljo pa je tudi možnost neprekinjenega hladnega zraka Cool Shot za dodatno učvrstitev pričeske. Ne glede na to, ali si sušimo lase zjutraj ali zvečer, pred popoldansko kavo ali sredi noči ali kadarkoli nam ustreza - sušilnik za lase Remington ONE Dry and Style je vse, kar potrebujemo, da bomo videti elegantni, polikani ali skodrani. Remington ONE oblikovalec las 2 v 1 s preprostim preklapljanjem med ravnanjem in kodranjem Z eno samo napravo zlikani lasje za v službo in skodrani lasje za večerni izhod!

Remington ONE Straight & Curl Styler je oblikovalec las 2 v 1 za ravnanje in kodranje las. Hkrati pa omogoča ustvarjanje valovitih pramenov kot naravnost s plaže, lahkotnih kodrov ali ravnih pričesk. Če si sredi oblikovanja kodrov premislimo, le zamenjajmo dodatek in lase zravnajmo. FlexiCovers omogoča preprosto preklapljanje med ravnanjem in kodranjem. Naprava je pripravljena za uporabo v le 20 sekundah, tako da si lahko z njo spreminjamo pričesko, kolikorkrat na dan želimo. Remington ONE urejevalnik za glavo in telo Sprostite svojo samozavest in uživajte v priročni negi z urejevalnikom Remington ONE Head & Body Multi-groomerjem – popolnim vsestranskim orodjem za 10-v-1 stajling!

Zasnovan za vse vaše potrebe po urejanju in ponuja izjemno prilagodljivost. Ta inovativni večnamenski pripomoček vključuje tri zmogljive nastavke v polni velikosti: folijski brivnik, 38 mm T-rezilo premium kakovosti in rotacijski prirezovalnik za nos in ušesa. Vsebuje širok spekter glavničkov za popolno oblikovanje. Da bi zagotovili natančnost pri vseh dolžinah vključuje kar sedem glavničkov dolžin od 1,5 mm do 15 mm. Zaradi moči zagotavlja zanesljive rezultate pri vsakem prirezovanju. Poleg tega je 100 % vodoodporen, kar vam omogoča, da ga uporabljate tako pred ogledalom kot pod prho. Po uporabi ga preprosto splaknite pod tekočo vodo za hitro in higienično čiščenje. Naj bo vaša nega preprosta, hitra in profesionalna – Remington ONE Head & Body Multi-groomer je ustvarjen za vse, ki želijo popolno urejenost brez kompromisov. Remington ONE urejevalnik od glave do pet!

