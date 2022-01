Za vstop v Slovenijo se čaka tudi po več kot dve uri

Tudi prvi januarski konec tedna je v znamenju povečanega prometa, ki so ga prinesli konec leta in prazniki. Tokrat v obratni smeri, z Balkana proti državam na zahodu Evrope. Na posameznih mejnih prehodih s Hrvaško so tako daljše čakalne dobe, najdlje je treba za vstop v Slovenijo čakati na Obrežju in v sosednji Slovenski vasi ter na Gruškovju - več kot dve uri. Ker številni vozniki pot nadaljujejo proti Avstriji, je zastoj tudi pred predorom Karavanke.

Hrušica. Prometni tokovi so usmerjeni tudi naprej k Avstriji in Nemčiji. Na gorenjski avtocesti pred cestninsko postajo Hrušica proti Avstriji je kolona vozil dolga kilometer in pol. Za pot v Kranjsko Goro voznikom na Prometnoinformacijskem centru za državne ceste (PIC) svetujejo izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Poleg že omenjenih mejnih prehodov s Hrvaško bodo morali vozniki približno pol ure potrpeti tudi na Metliki, Rigoncah, Dobovcu in Zavrču. V teh dneh je sicer na slovenskih cestah pričakovati posipne skupine, prelaz Vršič pa je zaradi snega že zaprt.