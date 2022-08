Za vzhod napovedane obilnejše padavine in ohladitev, zahod bo ostal suh

V višinah se že pojavlja hladen zrak, ob močnem in toplem avgustovskem soncu je zato ozračje zelo nestabilno. Ponekod so se že pojavili močnejši nalivi s sodro ali točo. Ob spremenljivi oblačnosti se lahko pojavi še kakšna, pogostejše bodo na vzhodu Slovenije. Tam bi lahko v naslednjih treh dneh padlo 106 mm dežja na kvadratni meter, kar je povprečna mesečna količina dežja za tiste kraje, pravi naš hišni prognostik Rok Nosan . Pihal bo okrepljen severni veter, najmočnejši sunki bodo popoldne v vzhodnem delu gora presegali 70 km/h. Na zahodu bo nekoliko šibkejši.

Nedeljske temperature se bodo zjutraj gibale med 13 in 17 stopinjami Celzija, popoldanske pa bodo v večini države dosegle od 22 do 27 stopinj, na Goriškem vse do 32 stopinj Celzija, na severovzhodu pa se bo živo srebro čez dan povzelo le do 20 stopinj.

V noči na ponedeljek se bodo padavine razširile nad večji del države, več dežja bo še vedno na vzhodu. V ponedeljek bo pretežno oblačno, padavine pa bodo čez dan ponehale, na vzhodu Slovenije bo občasno deževalo še do večera. V drugih delih države se bo popoldne od zahoda jasnilo.

Medtem, ko bo oblačnost v torek na vzhodu še vedno vztrajala, bo zahod večinoma sončen. Sredi tedna bo k nam dotekal toplejši in bolj suh zrak, zato se bo možnost za nevihte nekoliko zmanjšala. Pričakujemo lahko večinoma sončno vreme s temperaturami okoli 30 stopinj.

Vremensko burna druga polovica tedna

Čeprav za zahodni del države v prihodnih nekaj dneh ne napovedujejo večje količine padavin, je ta del države dobro zalilo v četrtek in petek. V zadnjih dveh dneh je namreč tam padlo od 30 do 50 mm padavin, zatrjuje Nosan. Čez zahod se je namreč premaknil ciklon z nevihtami in močnim vetrom, ki je v četrtek podiral drevesa in odkril več kot 70 streh v Ljubljani in Kranju, v petek pa nad dele države prinesel krajevna neurja s točo.