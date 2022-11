'Za zajezitev stroškov prehrane in oskrbnine v vrtcih vlada ni ničesar storila'

Sindikat delavcev v vzgoji in izobraževanju Obalne sindikalne organizacije - KS 90 vlado poziva k nujni ureditvi razmer v predšolski vzgoji oziroma v vrtcih, saj nas v nasprotnem čaka hud pritisk na cene vrtcev, ki jih bodo najmočneje občutili prav starši in njihovi otroci, so zapisali v pozivu premierju Robertu Golobu.