'Najtežje je ustvariti novo normalo brez osebe, ki smo jo izgubili'

Žiga Kastelic je izgubil mamo, brata in očeta. V obdobju 10 let je bil na več kot 10 pogrebih, zdelo se mu je, da je vseskozi obkrožen s smrtjo. Če kdo, potem on ve stvar ali dve o žalovanju. V njegovi novi knjigi 'Premlad, da bi umrl star' prihaja na površje tematika, ki je bila predolgo skrita, pravi. Napisal jo je za vse – v prvi vrsti za tiste, ki so nekoga izgubili, tiste, ki žalujejo, in tiste, ki bi želeli v težkih časih najti vsaj malo utehe.

Žalovanje je nekaj, s čimer se prej ali slej soočimo vsi. Izguba bližnjih nikoli ni lahka in vsak od nas jo doživlja drugače. V osnovi poznamo pet faz žalovanja – zanikanje, jeza, pogajanje, depresija in sprejemanje. To je zelo dober, a splošen opis procesa, na katerega pa se ne smemo zanašati s celo težo. Te faze so lahko zelo dobra opora, a ni nujno, da si bodo sledile po tem vrstnem redu. Niti ni nujno, da se bodo zgodile vse, opozarja Žiga Kastelic, avtor, novinar in zgodovinar. "Žalovanje vsak občuti na svoj način in mogoče je beseda fluidnost še najbolj primerna, ko govorimo o tem obdobju, saj se lahko istočasno faze prelivajo, jih začutimo hkrati ali pa skačemo nazaj in naprej. Na neki osnovni ravni je teh pet faz žalovanja dober pokazatelj za bližnje tistega, ki žaluje. Ne smejo pomeniti vsega, a pogosto žalujoči navzven kažejo določene znake ene od faz. To lahko bližnjim pomaga pri pomoči in soočanju," dodaja. Sam na žalost ve precej o tem. Toliko celo, da je napisal knjigo.

Žiga Kastelic ob izidu svoje knjige 'Premlad, da bi umrl star' FOTO: Vanessa Tivadar icon-expand

Premlad, da bi umrl star Po izidu svojega prvenca Ti, v moji krvi, v katerem je opisal skrb za mamo, ki je bila bitko z alkoholizmom in jo je nato izgubila, je vsak pogovor, ki ga je Kastelic imel, peljal v smer tematik, ki jih opisuje v svoji naslednji knjigi – Premlad, da bi umrl star. Smrt, izguba, žalovanje. "Ugotovil sem, da bi bralke in bralce to zanimalo, pogovori s strokovnjaki pa so mi dali vedeti, da lahko taka knjiga naredi veliko dobrega za družbo. Pisanje je bilo potem precej logična odločitev, saj sem tudi prvo knjigo napisal po načelu, če bo pomagala eni osebi, potem lahko tudi zaključim s kariero. Ampak dejstvo je, da bi rad pomagal še bolj, še posebej, če mi je to omogočeno," pravi. Knjiga Premlad, da bi umrl star je tako preplet življenjskih izkušenj, pogledov na žalovanje in druge omenjene tematike, ki so v naši družbi prepogosto tabu, ter stigmo, ki jo vse to prinaša. "Bralcem ponujam precej resnične podlage, ki jo črpam iz življenja, in skušam tematiko predstaviti na način, ki je lahko blizu vsakomur. Od žalovanja, razlaganja smrti, sanj o umrlih, stroških pogreba, iskanja pomoči in pogleda v lastni jaz. Zaradi občutljivosti tematike je v njej tudi spremna beseda psihologinje Anje Cesar, mag. psih., ki deluje v Centru za duševno zdravje Kočevje."

Knjiga 'Premlad, da bi umrl star' govori o smrti, izgubi in žalovanju. FOTO: Vanessa Tivadar icon-expand

Preteklost ga je utrdila Na vprašanje, kako se je sam soočal z vso izgubo, ki jo je v svojem že zelo mladem življenju utrpel, naš sogovornik odgovori, da je bilo vse odvisno od osebe, ki jo je izgubil, in določenih okoliščin tistega časa. "Z vsem sem se soočal na način, kot sem ga takrat poznal. Kot otrok je bila logična odločitev, da zatočišče najdem pri starših. V najstniških letih sem gradil neko podobo fanta, ki odrašča, in želel stvari premleti po svoje, kar se ni vedno izkazalo za najboljši način. Sem pa želel postati na pogrebih oseba, ki lahko ponudi ramo za jok, čeprav to pomeni, da nekoliko pozabim na svoja čustva. Predvsem pri smrti staršev se to ni vedno izkazalo za najboljšo odločitev, a bom rekel, da me je preteklost vsaj do neke mere utrdila."

In kje je našel uteho? Želel bi si reči, da mi je pri prebolevanju mojih izgub pomagal, kdor koli je bil pač blizu, a veliko bližje resnici je, da je bil to tisti, ki sem mu pokazal, da potrebujem pomoč, dodaja. "Družina in prijatelji, vsak na svoj način in v določeni meri. Človek je del skupnosti in če dobi občutek, da pripada nečemu, potem je večja možnost, da bo premagal težka obdobja. Seveda pa si moramo pomagati tudi sami in najti rešitve za lastne demone."

"Vsi poznamo rek ’Prestar, da bi umrl mlad’. Ker sem oziroma se počutim mladega, ta naslov ne bi bil pravšnji, zato sem si rekel, da bom stvar nekoliko obrnil na glavo. Želja je ta, da bi pri 70 letih napisal knjigo s tistim pravim naslovom in bi lahko primerjal enake tematike v razmaku 50 let. To se mi zdi precej zanimiva ideja zgolj iz pisateljskega vidika." – Žiga Kastelic o naslovu knjige

Vsem polaga na srce, da morajo najprej poznati samega sebe. "Vse je bistveno težje, če ta prvi korak v življenju ni opravljen. Ko ugotovimo ali opazimo, da naše žalovanje, naša močna čustva in njihove posledice vplivajo na naše življenje v kakršni koli obliki, se lahko ali pa kar moramo obrniti k nekomu, ki nam lahko pomaga. Seveda so lahko to v prvem koraku bližnji, a nikakor se ne smemo bati pogovora s strokovnjaki. Te stigme je dovolj. Vsak ve, da ljudje bijemo hude bitke, vprašanje je le, če bo to sprejel dostojanstveno, brez poniževanja te osebe." Strokovne pomoči sam sicer ni nikoli poiskal, saj mu je bila pomoč vedno podana ob pravem času. "Predvsem v otroštvu so mi pomagale institucije, a je šlo tu bolj za celjenje posledic in ne neposredno pomoč pri izgubi nekoga." Nikoli se ne nehajmo pogovarjati Po njegovem mnenju je sicer v tem segmentu opazen velik napredek, še posebej po epidemiji, ko se je družba vsekakor začela bolj pogovarjati o tem. "A dejstvo je, da odgovorov in dejanskega stanja ne bomo našli na družbenih omrežjih. Pravi odgovori so v nas samih in v tistih, s katerimi smo se v življenju obkrožili." Tudi če bi bili v Sloveniji že na ravni, ko psihološka pomoč, jemanje zdravil in depresije ne bi bile več tabu teme, pa nismo, se o tem nikoli ne smemo nehati pogovarjati, opozarja Kastelic. "Čeprav se sliši nekoliko kontra vsemu povedanemu, bolj kot bomo govorili, da gre za tabu tematike, bolj se bo na to gledalo kot na tabu tematiko. Postati mora povsem normalen del naše družbe, kot so to zviti gležnji ali kaj podobnega. Posameznik in družba kot odgovor se morata zavedati, da je zdravje duše enako pomembno kot zdravje telesa v fizičnem smislu."

Posameznik in družba se morata zavedati, da je zdravje duše enako pomembno kot zdravje telesa v fizičnem smislu, pravi Kastelic. FOTO: Vanessa Tivadar icon-expand

Za žalovanje potrebujemo čas in prostor Pogosto nas smrt bližnjega preseneti in stvari ostanejo neizrečene in nedokončane. Kako naj kljub temu dosežemo mir v sebi, nekakšen zaključek? "Po smrti mame sem bil prepričan, da imam odgovor, po smrti očeta pa sem to tezo še potrdil. Če ne bomo obkroženi s podpornim sistemom, morda ne bomo nikoli niti imeli priložnosti, da pridemo do zaključka. Moramo imeti čas in prostor za žalovanje, saj nas lahko življenje hitro dohiti in prehiti. Najbolj grozna stvari, ki jo moramo priznati ob izgubi, je, da bo treba ustvariti novo normalo brez osebe, ki smo jo izgubili. S tem se je žal treba soočiti, saj je treba živeti zase in za svoje bližnje, drugače se lahko hitro prepustimo žalovanju in živimo v preteklosti, kar v večini primerov ne prinese nič dobrega. Kar pa se tiče neizrečenega in nedokončanega – nekomu povedati, da ga imaš rad, je brezplačno." Kako pa izgubo pojasniti otroku, ki smrti ne razume? "Verjetno je to eden najtežjih trenutkov, ki jih mora starš oziroma skrbnik opraviti vestno in primerno, navkljub grozoviti situaciji. Morda bi sam dal na prvo mesto zaupanje, ki ga ustvarimo z otrokom, da nam lahko zaupa in se nam lahko zaupa. Že s tem je postorjenega veliko težkega dela. Tudi tu je seveda marsikaj, če ne celo vse, odvisno od starosti ali razumevanja otroka," pojasnjuje.

"Grobove obiskujem, a priznam, da je to še najmanjši del ohranjanja spominov. Spomin na tiste, ki sem jih izgubil, rad ohranjam tako, da živim življenje tako, da bi bili ponosni name. Za vsakim žalujem na svoj način in nekako ne želim, da me ti občutki zapustijo, saj mi dajo vedeti, da so še vedno nekje ob meni."