Za zaščito dojenčkov pred RSV na voljo nova zaščita

RSV letno po svetu povzroči pri otrocih, mlajših od pet let, okoli 33 milijonov okužb spodnjih dihal, 3,6 milijona hospitalizacij in okoli 101.400 smrti. V prvem letu življenja se z RSV okužita dva od treh dojenčkov, do konca drugega leta starosti pa skoraj vsak otrok, je na srečanju z novinarji v organizaciji sekcije za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva povedala mikrobiologinja iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Katarina Prosenc Trilar.

Virus se prenaša predvsem z velikimi kapljicami kratkega dosega in ne na dolge razdalje po zraku, kot na primer koronavirus. Prenaša se tudi preko površin in predmetov. Sezone okužb se pojavljajo v jesensko-zimskem času, ko beležimo nižje temperature in manjšo osončenost. Na njihov pojav pa po besedah Prosenc Trilar vpliva tudi vedenje ljudi v hladnejšem delu leta, saj se takrat zadržujejo predvsem v zaprtih prostorih, slabše higienske navade otrok in šolski koledar, ko se jeseni napolnijo vrtci, šole in fakultete.

V Sloveniji je že dve leti na voljo zaščitno cepljenje nosečnic, ki ga krije zdravstveno zavarovanje, in samoplačniško cepljenje za preostalo prebivalstvo. Od začetka oktobra pa je za zaščito novorojenčkov in dojenčkov, mlajših od šest mesecev, na voljo imunizacija z dolgo delujočimi monoklonskimi protitelesi, ki se izvaja v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, je povedala nacionalna koordinatorica programa cepljenja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Marta Grgič Vitek.

Pri novorojenčkih in dojenčkih, katerih matere so bile med zadnjo nosečnostjo cepljene proti RSV, dodatna zaščita z dolgo delujočimi monoklonskimi protitelesi praviloma ni potrebna. Zaščito teh otrok priporočajo le, če je mati rodila prej kot 14 dni po opravljenem cepljenju ali če je bil otrok rojen pred dopolnjenim 32. tednom nosečnosti.