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Slovenija

Za zaščito dojenčkov pred RSV na voljo nova zaščita

Ljubljana, 12. 10. 2026 12.20 pred 6 minutami 4 min branja 1

Avtor:
STA M.S.
Dojenček

Z nižjimi temperaturami in manjšo osončenostjo prihaja sezona okužb z respiratornim sincicijskim virusom (RSV). Od začetka oktobra je za zaščito novorojenčkov in dojenčkov, mlajših od šest mesecev, pred okužbo z RSV na voljo imunizacija z dolgo delujočimi monoklonskimi protitelesi.

RSV letno po svetu povzroči pri otrocih, mlajših od pet let, okoli 33 milijonov okužb spodnjih dihal, 3,6 milijona hospitalizacij in okoli 101.400 smrti. V prvem letu življenja se z RSV okužita dva od treh dojenčkov, do konca drugega leta starosti pa skoraj vsak otrok, je na srečanju z novinarji v organizaciji sekcije za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva povedala mikrobiologinja iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Katarina Prosenc Trilar.

Virus se prenaša predvsem z velikimi kapljicami kratkega dosega in ne na dolge razdalje po zraku, kot na primer koronavirus. Prenaša se tudi preko površin in predmetov. Sezone okužb se pojavljajo v jesensko-zimskem času, ko beležimo nižje temperature in manjšo osončenost. Na njihov pojav pa po besedah Prosenc Trilar vpliva tudi vedenje ljudi v hladnejšem delu leta, saj se takrat zadržujejo predvsem v zaprtih prostorih, slabše higienske navade otrok in šolski koledar, ko se jeseni napolnijo vrtci, šole in fakultete.

V Sloveniji je že dve leti na voljo zaščitno cepljenje nosečnic, ki ga krije zdravstveno zavarovanje, in samoplačniško cepljenje za preostalo prebivalstvo. Od začetka oktobra pa je za zaščito novorojenčkov in dojenčkov, mlajših od šest mesecev, na voljo imunizacija z dolgo delujočimi monoklonskimi protitelesi, ki se izvaja v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, je povedala nacionalna koordinatorica programa cepljenja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Marta Grgič Vitek.

Pri novorojenčkih in dojenčkih, katerih matere so bile med zadnjo nosečnostjo cepljene proti RSV, dodatna zaščita z dolgo delujočimi monoklonskimi protitelesi praviloma ni potrebna. Zaščito teh otrok priporočajo le, če je mati rodila prej kot 14 dni po opravljenem cepljenju ali če je bil otrok rojen pred dopolnjenim 32. tednom nosečnosti.

Novorojenček
Novorojenček
FOTO: Shutterstock

Še posebej ogroženi nedonošenčki

Med posebej ogroženimi skupinami za okužbo z RSV so sicer nedonošenčki s telesno težo pod 1100 gramov in otroci s kronično pljučno boleznijo, ki so v zadnje pol leta pred začetkom sezone okužb potrebovali zdravljenje s kisikom in so stari od šest mesecev do dveh let. V isti starostni skupini so posebej ogroženi tudi otroci s hemodinamsko pomembno prirojeno srčno napako do njene operativne korekcije. Te skupine otrok po besedah Grgič Vitek prejmejo kratko delujoča monoklonska protitelesa v petih do šestih odmerkih.

Kot je povedal ginekolog in porodničar iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Miha Lučovnik, nosečnicam v Sloveniji poleg cepljenja proti RSV priporočajo tudi cepljenje proti oslovskemu kašlju in gripi. Poudaril je, da je cepivo proti RSV za nosečnice varno, saj ne povzroča prezgodnjega poroda ali drugih zapletov.

Čeprav je cepljenje nosečnic proti RSV namenjeno predvsem zaščiti otroka, je zaščita pred okužbo priporočljiva tudi za nosečnico. Okužba z RSV v času nosečnosti lahko namreč po Lučovnikovih besedah poteka drugače in huje kot sicer in lahko ogrozi tako nosečnico kot tudi otroka.

V Ljubljani razpisali še dva cepilna dneva proti HPV

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) medtem danes organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti.

Cepljenje danes izvajajo tudi v zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu – enota Lucija. Ker so v Zdravstvenem domu za študente v Ljubljani danes zasedeni vsi termini, so odprli dva dodatna, in sicer 20. in 21. oktobra. Potrebno je naročanje.

Gre za četrti cepilni dan proti humanim papiloma virusom (HPV), ki poteka v okviru kampanje Šeraj ljubezen, ne bolezen. V doslej izvedenih treh cepilnih dneh se je proti HPV cepilo več kot 1000 mladih, so sporočili z NIJZ.

Poudarili so, da je cepljenje priporočeno in tudi brezplačno za vse mlade do dopolnjenega 26. leta starosti – tudi tiste, ki ne študirajo. Okužbe s HPV namreč povzročajo šest vrst raka, tako pri ženskah kot pri moških.

Dodali so, da so za popolno zaščito proti HPV po 15. letu starosti potrebni trije odmerki cepiva. Prvi odmerek mladi prejmejo na cepilnem dnevu, drugega čez dva meseca, zadnjega pa šest mesecev po prvem odmerku. O terminih se je mogoče dogovoriti z izvajalcem cepljenja.

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zdravkob
12. 10. 2026 12.26
Pa smo spet tam. Cepljenje ponujajo z marketinško kampanjo. Nosečnice cepijo?! Nosečnicam ne pustijo aspirina jemat, zdaj jih pa kar cepijo. S čem neki? Menda ne z mRNA! Dva id treh doječkov naj bi fasala RSV?! To je tudi neka nova statistika, ki je še nikoli ni bilo.
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