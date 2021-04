Za zaščito mokrišča v Strunjanskih solinah 1,2 milijona evrov

Sklep o dodelitvi sredstev za zaščito mokrišča je vlada sprejela na današnji seji odbora za gospodarstvo. Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, se s spremembo investicijskega programa za mokrišča v Strunjanskih solinah spreminja dinamika načrtovanih aktivnosti v letošnjem letu in skupna vrednost projekta, ki znaša nekaj več kot 1,2 milijona evrov.

Ukrepi, kot je nadvišanje nasipov, so po pojasnilih vlade potrebni za preprečitev negativnih vplivov na mokrišča. Ta so zaradi pričakovanih vplivov podnebnih sprememb ena od najbolj ranljivih območij. Obenem imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju ekosistemskih storitev za širše naravno in človekovo bivalno okolje, so dodali.

"Dvigovanje morske gladine kot posledica podnebnih sprememb je skupaj z antropogenim vplivom pomemben faktor krčenja obalnih mokrišč–območij, ki so na stičišču morja in kopnega. To ima pomembne posledice za številne organizme, tudi za ptice, ki na teh območjih gnezdijo. Brez ustreznih ukrepov lahko nekatere ptice s teh območij v celoti izginejo," so poudarili na vladi. Investicijo bodo v Strunjanu izvajali do konca leta.