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Slovenija

Za zaščito živali ali ne? Politike opominjajo na obljube

Ljubljana, 24. 07. 2026 15.53 pred 16 dnevi 2 min branja 5

Avtor:
N.Š.
Kokoši

Vlada je spremembo Zakona o zaščiti živali uvrstila v uradni načrt dela. Predlog naj bi obravnavala do 30. novembra, državni zbor pa naj bi ga po skrajšanem postopku sprejel še pred koncem leta. Čeprav besedilo novele še ni javno, je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj že napovedal podaljšanje reje kokoši v kletkah in spremembe pri zaščiti pujskov med kastracijo, pravijo v Društvu AETP, kjer zato opozarjajo, da so številne parlamentarne stranke pred volitvami zagovarjale ravno nasprotne ukrepe.

Po navedbah društva, ki se zavzema za sistemske spremembe na področju dobrobiti rejnih živali, so imele pobude za večjo zaščito živali pred volitvami široko politično podporo.

Po njihovih podatkih je ohranitev in nadgradnjo zaščite živali v celoti podprla večina današnjih koalicijskih strank, delno podporo pa so izrazili SDS ter stranke, ki danes sestavljajo zavezništvo okoli NSi. Tudi Demokrati so ta ukrep podprli v celoti.

Še večja podpora je bila po navedbah AETP namenjena opustitvi reje živali v kletkah. To pobudo so v celoti podprle vse opozicijske stranke, Demokrati, stranka Resnica ter tudi politične sile okoli NSi, ki so izrazile delno podporo. Društvo ob tem poudarja, da se je stranka Resnica tudi v svojem uradnem predvolilnem programu zavezala, da ne bo podpirala zmanjševanja zaščite živali.

Iz grafov, ki jih je pripravilo društvo, izhaja, da bi imeli nekateri ukrepi tudi danes večinsko podporo v državnem zboru. Po njihovem izračunu bi ohranitev in nadgradnjo zaščite živali, obvezno označevanje mesa glede na dobrobit živali, omejevanje evropskih subvencij za intenzivno rejo ter prepoved izvoza živih živali v tretje države podprlo 51 poslancev. Opustitev reje živali v kletkah in okrepitev inšpekcijskega nadzora ter višjih kazni bi podprlo 60 poslancev, največjo podporo pa bi imela uvedba osnovnih standardov za zaščito rib, ki bi jo po ocenah AETP podprlo kar 88 poslancev.

Predsednik AETP Samo Curk opozarja, da bodo morale stranke, če bodo podprle podaljšanje reje kokoši v kletkah ali spremembe pri kastraciji pujskov, pojasniti, zakaj odstopajo od svojih predvolilnih stališč. "Vsaka stranka, ki bo prelomila svoje predvolilne obljube in podprla podaljševanje trpljenja kokoši v kletkah in vrnitev krute kastracije pujskov na živo, bo morala svojo odločitev pojasniti volivkam in volivcem," pravi Curk.

V društvu napovedujejo, da bodo med zakonodajnim postopkom spremljali stališča poslancev in njihova glasovanja ter o tem obveščali javnost.

zakon zaščita živali aetp
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KOMENTARJI5

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FIRBCA
24. 07. 2026 20.34
vsem je treba dovoliti vse saj hraba se prodaja v Sloveniji al je boljse da en pokasiraprovizijo ko se slaba hrana uvaza iz Poljske na poljsko pride pa iz Ukrajine. Podpirajmo vso rejo in proizvodnjo iz Slovenije sprostite vse kar se da.
Odgovori
+0
2 2
flojdi
24. 07. 2026 20.18
???resno
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
24. 07. 2026 18.12
Res bizarno, da še vedno nasedajo na take politične obljube. Enako, kot da p d fila prepričevali, da naj pusti ottoke pri miru!
Odgovori
+0
1 1
Smuuki
24. 07. 2026 16.43
Mi pa že ne bomo delali tako kot povsod. Naši kriteriji so še za nvo faktor strožji. Itak je vse samo na papirju ker se po vsakem ukrepu kmetije zapro. Ves rezultat je samo nekaj kmetij manj in malo več uvoza hrane po bolj ohlapnih pogojih ker naša moč v tujino ne seže. Pirova zmaga se temu reče
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+2
4 2
BBcc
24. 07. 2026 16.38
Tako je spet nazaj v kvaliteti prehrane. Z načinom reje. Kaj živali daš v usta. Potem poješ.
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-2
1 3
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