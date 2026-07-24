Za zaščito živali ali ne? Politike opominjajo na obljube

Po navedbah društva, ki se zavzema za sistemske spremembe na področju dobrobiti rejnih živali, so imele pobude za večjo zaščito živali pred volitvami široko politično podporo.

Po njihovih podatkih je ohranitev in nadgradnjo zaščite živali v celoti podprla večina današnjih koalicijskih strank, delno podporo pa so izrazili SDS ter stranke, ki danes sestavljajo zavezništvo okoli NSi. Tudi Demokrati so ta ukrep podprli v celoti.

Še večja podpora je bila po navedbah AETP namenjena opustitvi reje živali v kletkah. To pobudo so v celoti podprle vse opozicijske stranke, Demokrati, stranka Resnica ter tudi politične sile okoli NSi, ki so izrazile delno podporo. Društvo ob tem poudarja, da se je stranka Resnica tudi v svojem uradnem predvolilnem programu zavezala, da ne bo podpirala zmanjševanja zaščite živali.