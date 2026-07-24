Za zaščito živali ali ne? Politike opominjajo na obljube

Po navedbah društva, ki se zavzema za sistemske spremembe na področju dobrobiti rejnih živali, so imele pobude za večjo zaščito živali pred volitvami široko politično podporo.
Po njihovih podatkih je ohranitev in nadgradnjo zaščite živali v celoti podprla večina današnjih koalicijskih strank, delno podporo pa so izrazili SDS ter stranke, ki danes sestavljajo zavezništvo okoli NSi. Tudi Demokrati so ta ukrep podprli v celoti.
Še večja podpora je bila po navedbah AETP namenjena opustitvi reje živali v kletkah. To pobudo so v celoti podprle vse opozicijske stranke, Demokrati, stranka Resnica ter tudi politične sile okoli NSi, ki so izrazile delno podporo. Društvo ob tem poudarja, da se je stranka Resnica tudi v svojem uradnem predvolilnem programu zavezala, da ne bo podpirala zmanjševanja zaščite živali.
Iz grafov, ki jih je pripravilo društvo, izhaja, da bi imeli nekateri ukrepi tudi danes večinsko podporo v državnem zboru. Po njihovem izračunu bi ohranitev in nadgradnjo zaščite živali, obvezno označevanje mesa glede na dobrobit živali, omejevanje evropskih subvencij za intenzivno rejo ter prepoved izvoza živih živali v tretje države podprlo 51 poslancev. Opustitev reje živali v kletkah in okrepitev inšpekcijskega nadzora ter višjih kazni bi podprlo 60 poslancev, največjo podporo pa bi imela uvedba osnovnih standardov za zaščito rib, ki bi jo po ocenah AETP podprlo kar 88 poslancev.
Predsednik AETP Samo Curk opozarja, da bodo morale stranke, če bodo podprle podaljšanje reje kokoši v kletkah ali spremembe pri kastraciji pujskov, pojasniti, zakaj odstopajo od svojih predvolilnih stališč. "Vsaka stranka, ki bo prelomila svoje predvolilne obljube in podprla podaljševanje trpljenja kokoši v kletkah in vrnitev krute kastracije pujskov na živo, bo morala svojo odločitev pojasniti volivkam in volivcem," pravi Curk.
V društvu napovedujejo, da bodo med zakonodajnim postopkom spremljali stališča poslancev in njihova glasovanja ter o tem obveščali javnost.
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