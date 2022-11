Za zavrnitev zakonov na referendumu je potreben kvorum

Izidi današnjega glasovanja sicer še ne bodo dokončni. V ponedeljek jih bodo namreč dopolnjevali še z izidom glasovanja po pošti iz Slovenije, 5. decembra pa z glasovnicami iz tujine.

Uradni izidi referendumov bodo predvidoma znani šele januarja prihodnje leto. Zaradi ugotavljanja kvoruma bo namreč ministrstvo za notranje zadeve pripravilo še podatke o številu volivcev, ki so umrli od dneva sestave volilnega imenika do zaključka glasovanja. To bo opravilo 14. januarja, DVK pa bo poročilo o končnem izidu glasovanja sprejela najpozneje 24. januarja.

V Sloveniji je odprtih 2999 rednih volišč in 88 volišč omnia, ki so namenjena tistim, ki želijo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča. Volivci v tujini bodo glas lahko oddali na enem od 30 volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Volivci bodo na referendumih odločali, ali naj se uveljavijo spremembe Zakona o vladi, spremembe Zakona o dolgotrajni oskrbi in novela Zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), kot jih je sprejel državni zbor.