'Skupna izjava vsesrbskega zbora nevaren napad na državne institucije BiH'

Vladi Srbije in entitete Bosne in Hercegovine Republike Srbske sta na vsesrbskem zboru v Beogradu v soboto sprejeli skupno izjavo "o zaščiti narodnih in političnih pravic ter skupne prihodnosti srbskega naroda". Parlamenta Srbije in entitete naj bi jo potrdila v prihodnjih 90 dneh.

Ameriško veleposlaništvo v Sarajevu je v ponedeljek na družbenem omrežju X sporočilo, da sklepi, sprejeti na vsesrbskem zboru, temeljijo na pravnih dezinformacijah in da so polni napak. Opozorili so, da skupna izjava ne brani Daytonskega mirovnega sporazuma, kot trdijo njeni avtorji, ampak je nameren napad na sporazum ter državne institucije BiH, kar so ocenili kot nevarno.

Dodali so tudi, da javne izjave političnih predstavnikov Republike Srbske o sklepih in načrtih za odcepitev predstavljajo napad na Daytonski mirovni sporazum ter ozemeljsko celovitost, neodvisnost in večetnični značaj BiH.

"Kot izrecno določata Daytonski mirovni sporazum in ustava BiH, je BiH država naslednica Republike BiH s spremenjeno notranjo strukturo, ki jo sestavljata dve entiteti. Niti mirovni sporazum niti ustava BiH entitetam ali kateremu koli drugemu poddržavnemu organu ne dajeta pravice do odcepitve," so še opozorili. Poudarili so tudi, da Republika Srbska ni država in da lahko obstaja le znotraj BiH.

Dodik je že večkrat zagrozil z odcepitvijo Republike Srbske. Svoje besede je ponovil minuli teden ob robu mednarodnega gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu, ko je dejal, da bo Republika Srbska razpisala referendum o neodvisnosti od BiH.