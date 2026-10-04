Za zdaj brez odpuščanj v javnem sektorju. Janša napoveduje nov referendum

Predsednik vlade Janez Janša je na novinarski konferenci napovedal nov posvetovalni referendum, na katerem bo prebivalstvo odločalo o prerazporeditvi zaposlenih v javnem sektorju, ki bi med drugim naslavljal tudi t. i. demografsko zimo. "Nujna je prerazporeditev virov predvsem iz javnega sektorja," meni. Odločitev o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma so sprejeli v soboto na sestanku koalicije. Kdaj bodo referendum izvedli, sicer še ni znal napovedati, a meni, da bo to še letos. "V prihodnjih mesecih bomo predlagali posvetovalni referendum o tem, ali gremo v to prestrukturiranje in zmanjšanje birokracije. Ljudje bodo odločali, ali smo za večjo blaginjo ali za to, da zaostajamo," je dejal Janša.

Eden od osnutkov proračunskih dokumentov je sicer že omenjal, da bi se lahko število zaposlenih v javnem sektorju zmanjšalo za 10 odstotkov. Slednje so zdaj iz sprejetih proračunskih dokumentov črtali, po besedah Janše zato, ker naj bi bile napovedi napačno interpretirane, pa tudi zato, ker je težko oceniti, ali je zares potrebno zmanjšanje števila zaposlenih za deset odstotkov in ali je to res možno na mehak način narediti v letu dni. "Številke so tu zdaj enake, kot so v rebalansu za letošnje leto. Številke niso manjše ali večje," je dejal na novinarski konferenci ter dodal, da zaradi sprejete prerazporeditve ne bo nihče ostal brez službe. Opozoril je, da se je od osamosvojitve Slovenije število zaposlenih v javni upravi zelo povečalo. "Četrtič vodim vlado, pa sem našel nekatere agencije in sklade, katerih ustanoviteljica je država, za katere sem prvič slišal," je dejal. Tukaj torej vidi rezerve. Hkrati se država na posameznih področjih sooča z izrazitim pomanjkanjem kadrov. "Imamo vse večje potrebe v zdravstvu, socialnem varstvu in skrbi za starejše, primanjkuje policistov. Na teh področjih je ljudi premalo, zato so nujne prerazporeditve," je poudaril. Prerazporeditev zaposlenih se mu zdi nujna najprej znotraj samega javnega sektorja, zatem pa predlaga prerazporeditev človeških virov iz javnega sektorja v gospodarstvo, ki pa se sooča s strateškim pomanjkanjem delovne sile. To pomanjkanje bistveno vpliva na upočasnjeno gospodarsko rast in na razvoj potencialov, je opozoril.

Morebitnih težav pri kvalifikaciji ne vidi

Na vprašanje, kako bi bila ta prekvalifikacija oz. prerazporeditev videti, je sicer odvrnil, da ne verjame, da za to potrebujemo "neko novo univerzo". "Nekdo, ki se je usposobil kot ekonomist, pravnik ipd., se v nekem podjetju, ki potrebuje ekonomista ali pravnika, zelo hitro znajde," je prepričan, zato v tem ne vidi morebitnih večjih težav. Podobno težav ne vidi v prehodu zaposlenih v gospodarstvo, kjer so, kot je omenil, plače višje.

Zaposleni v javnem sektorju se veselijo prihajajočeva dviga plač. FOTO: Bobo