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Za zdaj brez odpuščanj v javnem sektorju. Janša napoveduje nov referendum

Ljubljana, 04. 10. 2026 15.15 pred 1 uro 3 min branja 73

Avtor:
Maja Pavlin STA
Učilnica

Javnemu sektorju se obetajo spremembe, a za zdaj to še ne pomeni odpuščanj. 10-odstotnega zmanjšanja števila zaposlenih v prihodnjih dveh letih ne bo, je zagotovil Janez Janša, čaka pa zaposlene prerazporeditev na druga delovna mesta. Ob tem je napovedal nov posvetovalni referendum, na katerem bi državljani odločali o "prestrukturiranju in zmanjšanju birokracije". Ta bi se lahko, kot ocenjuje premier, odvil še letos.

Predsednik vlade Janez Janša je na novinarski konferenci napovedal nov posvetovalni referendum, na katerem bo prebivalstvo odločalo o prerazporeditvi zaposlenih v javnem sektorju, ki bi med drugim naslavljal tudi t. i. demografsko zimo. "Nujna je prerazporeditev virov predvsem iz javnega sektorja," meni.

Odločitev o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma so sprejeli v soboto na sestanku koalicije. Kdaj bodo referendum izvedli, sicer še ni znal napovedati, a meni, da bo to še letos. "V prihodnjih mesecih bomo predlagali posvetovalni referendum o tem, ali gremo v to prestrukturiranje in zmanjšanje birokracije. Ljudje bodo odločali, ali smo za večjo blaginjo ali za to, da zaostajamo," je dejal Janša.

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Eden od osnutkov proračunskih dokumentov je sicer že omenjal, da bi se lahko število zaposlenih v javnem sektorju zmanjšalo za 10 odstotkov. Slednje so zdaj iz sprejetih proračunskih dokumentov črtali, po besedah Janše zato, ker naj bi bile napovedi napačno interpretirane, pa tudi zato, ker je težko oceniti, ali je zares potrebno zmanjšanje števila zaposlenih za deset odstotkov in ali je to res možno na mehak način narediti v letu dni.

"Številke so tu zdaj enake, kot so v rebalansu za letošnje leto. Številke niso manjše ali večje," je dejal na novinarski konferenci ter dodal, da zaradi sprejete prerazporeditve ne bo nihče ostal brez službe.

Opozoril je, da se je od osamosvojitve Slovenije število zaposlenih v javni upravi zelo povečalo. "Četrtič vodim vlado, pa sem našel nekatere agencije in sklade, katerih ustanoviteljica je država, za katere sem prvič slišal," je dejal. Tukaj torej vidi rezerve.

Hkrati se država na posameznih področjih sooča z izrazitim pomanjkanjem kadrov. "Imamo vse večje potrebe v zdravstvu, socialnem varstvu in skrbi za starejše, primanjkuje policistov. Na teh področjih je ljudi premalo, zato so nujne prerazporeditve," je poudaril.

Prerazporeditev zaposlenih se mu zdi nujna najprej znotraj samega javnega sektorja, zatem pa predlaga prerazporeditev človeških virov iz javnega sektorja v gospodarstvo, ki pa se sooča s strateškim pomanjkanjem delovne sile. To pomanjkanje bistveno vpliva na upočasnjeno gospodarsko rast in na razvoj potencialov, je opozoril.

Morebitnih težav pri kvalifikaciji ne vidi

Na vprašanje, kako bi bila ta prekvalifikacija oz. prerazporeditev videti, je sicer odvrnil, da ne verjame, da za to potrebujemo "neko novo univerzo". "Nekdo, ki se je usposobil kot ekonomist, pravnik ipd., se v nekem podjetju, ki potrebuje ekonomista ali pravnika, zelo hitro znajde," je prepričan, zato v tem ne vidi morebitnih večjih težav. Podobno težav ne vidi v prehodu zaposlenih v gospodarstvo, kjer so, kot je omenil, plače višje.

Zaposleni v javnem sektorju se veselijo prihajajočeva dviga plač.
Zaposleni v javnem sektorju se veselijo prihajajočeva dviga plač.
FOTO: Bobo

Poudaril je tudi, da se je skozi analizo rasti v javnem sektorju pokazalo, da obstajajo tri večje institucije, kjer se je število zaposlenih zmanjšalo oz. je to po njegovih besedah "daleč pod povprečjem EU". Gre za Policijo, Slovensko vojsko in Finančno upravo RS. "Tu ne bo potrebe po prešolanju zaposlenih v teh poklicih. Kvečjemu bo obratno," je dejal.

Na vprašanje, katerih delavcev v javnem sektorju je po njegovem mnenju preveč, sicer ni odgovoril. Dejal je le, da je preveč birokracije oz. ljudi, ki se ukvarjajo z njo.

Glede na izid bližajočega se referenduma o razvojnem zakonu bo v prvih mesecih prihodnjega leta treba pripraviti rebalans proračuna in takrat bo vlada potrebovala tudi jasno sliko glede prestrukturiranja javnega sektorja, je še pojasnil.

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javni sektor janez janša referendum proračun

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KOMENTARJI73

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Artechh
04. 10. 2026 17.02
Zakaj je ko se govori o javnem sektorju vedno slika policaja ali zdravnika? Tle ni nekih problemov, dejte raj kako sliko fikusov
Odgovori
0 0
BBcc
04. 10. 2026 17.02
Janša obljublja potem pa da eliti.
Odgovori
+1
1 0
simc167
04. 10. 2026 17.01
Edini referendum, ki je potreben je referendum o izgonu janshe in sekte v izrael. VEDNO ZA.
Odgovori
+3
3 0
GaraS
04. 10. 2026 16.57
Desni "na ulice,organizirajte si avtobus,sendvič in pingo sok, od otrok si sposodite zastavice in Ustavo,povabite Ruparja, PV za govornika,in pred parlament". Obljube so prelomili.Prej 50000 ljudi,zdaj pa niti 10 procentov NE.
Odgovori
+3
3 0
Pamir
04. 10. 2026 16.57
Podjetja najbolj rabijo obramboslovce janšarje, mahnjiće, sociologe anžete, religiologe vrtovce...elektrotehnikov Robijev nihče ne rabi.
Odgovori
+1
1 0
Veščec
04. 10. 2026 16.57
Javna uprava naj gre na referendum.Za njihova delovna mesta se gre.Če se bodo v 💩 potunkal,d nebomo pol mi krivi.Sicer pa,mam že poun kufer teh referendumov,pa to
Odgovori
-1
0 1
Kardinal v Mariji Brezmadežni
04. 10. 2026 16.50
Za opravljanje zdravniškega poklica v Sloveniji sta potrebni dve stvari: 1. Članstvo v zdravniški zbornici. 2. Članstvo v prostozidarski loži.
Odgovori
+0
2 2
Kardlnal v Mariji Brezmadežni
04. 10. 2026 16.53
Poglejte kako me je prizadelo.
Odgovori
-1
0 1
blackwizard
04. 10. 2026 16.49
Komentarjev je pa 95% nvo levičarskih lenuhov, zaposlenih v javnem sektorju!!!
Odgovori
+3
5 2
BBcc
04. 10. 2026 17.03
Koruptivnih elitnežev ni toliko.
Odgovori
0 0
Kardinal v Mariji Brezmadežni
04. 10. 2026 16.47
Za Slovence je dobro, da se zdravstvo povsem privatizira. Tako bomo deležni najboljše oskrbe, brez zdravniških napak, brez čakanja. Za nas bojo skrbeli najboljši strokovnjaki z Bitencem na čelu, tako bomo vedeli da smo v varnih rokah in da so zdravniki naši bratje, zidarji našega templja.
Odgovori
-7
0 7
Kardlnal v Mariji Brezmadežni
04. 10. 2026 16.53
Jezen ,ker ni Robija in Tine.
Odgovori
-2
0 2
Kardinal v Mariji Brezmadežni
04. 10. 2026 16.44
Referenduma o Izraelu in javnem zdravstvu pa ne bo? Bitenc ne dovoli?
Odgovori
+1
5 4
Kardinal v Mariji Brezmadežni
04. 10. 2026 16.43
Želim si čimveč odpuščanj v javnem sektorju!
Odgovori
-4
1 5
Kardlnal v Mariji Brezmadežni
04. 10. 2026 16.54
Želim si ogromno odlušcanj.
Odgovori
-2
0 2
Arguss
04. 10. 2026 16.36
Izobraženi sposoben delovni kader v Gospodarstvu v prihodnosti ne bo več delal za posvečene lenuhe proračuna iz roda v rod v ozadju.
Odgovori
+6
8 2
BBcc
04. 10. 2026 16.40
Bo pa delavstvo delalo za ljudi z zlato žlico. In po janševo bi sedaj morali ti imeti dve zlati žlici. Ena je premalo.
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+2
7 5
Arguss
04. 10. 2026 16.48
Pa se norčuješ iz delavnih .Ja vemo te največ zanemarjajo in izkoriščajo proračunski lenuhi.Kokr si malo višje z znanjem in izobrazbo se te že bojijo.V Kambodži, če si nosil očala so že trepetali ,da si sposoben in izobražen za njih preveč.
Odgovori
+2
2 0
BBcc
04. 10. 2026 17.03
Res se norčujete iz njihovega intelekta ja.
Odgovori
0 0
baldahin
04. 10. 2026 16.33
Ali bo tudi referendum o uvedbi druge kitice v nacionalno himno?
Odgovori
+5
6 1
BtpS
04. 10. 2026 16.31
Delo od doma naj ukinijo. Eni vstajamo in delamo za kar smo odgovorni, ti doma pa si skuhajo kosilo, pospravijo in perejo. Noro
Odgovori
+2
7 5
lokson
04. 10. 2026 16.43
Potem, pa še hočejo dodatek za preobremenjenost.
Odgovori
-1
1 2
Pinokio
04. 10. 2026 16.45
Če opravi svoje delo, je vseeno od kje. Nekaj manj prometna na cestah, manj onesnažen zrak, delo pa opravljeno kvalitetno in v roku. Pač te možnosti nimajo vsi, zato ni treba tega problematizirati. Kajti, če dela doma za firmo ne bi opravljali, tudi plače ne bi prejeli.
Odgovori
+1
2 1
8282
04. 10. 2026 16.47
joj to je pa res tragedija ja🤣
Odgovori
0 0
Grosemist
04. 10. 2026 16.30
Pred volotvam smo bili tik pred bankrotom...Sedaj pa kar naenkrat najboljši BDP v EU. Bravo Golobova Vlada
Odgovori
+8
10 2
21351147
04. 10. 2026 16.29
Prerazporeditev iz parlamenta v snago na primer
Odgovori
+5
5 0
janezdollar
04. 10. 2026 16.29
Dokler ta osebek ne bo tam spodaj, v Sloveniji ne bo mira… 🤮🤮🤮
Odgovori
+8
14 6
Slavko Bablč
04. 10. 2026 16.35
Simpl,ko pasulj.
Odgovori
+0
1 1
WOKEPROPAGANDA
04. 10. 2026 16.28
"Šircelj je pri predstavitvi proračunskih načrtov izpostavil ugodno gospodarsko stanje. Slovenija po njegovih besedah beleži eno najvišjih gospodarskih rasti v Evropi".............zato interventni zakon ni potreben!
Odgovori
+4
7 3
Pinokio
04. 10. 2026 16.47
Kaj takega je nemogoče ustvariti v pol leta kreganja, podtikanja in ideoloških kregarij.
Odgovori
0 0
GaraS
04. 10. 2026 16.25
A ni država v bankrotu kot slikali v času volitev??? A zdaj si lahko privoščimo celo referendum kot v Švici...vse v enem letu bankrot in zapravljanje?A tvoja obljuba do konca leta 2027 50000 manj ljudi v JU več ne velja? A zdaj niti teh 10 procentov več ne? NOooo
Odgovori
+13
13 0
Andres
04. 10. 2026 16.37
On je kot Trump. Je tudi njegov velik obcudovalec. Kar se danes zine, jutri ne velja. Ker preden se je zinilo, se ni premislilo.
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+4
4 0
Yon Dan
04. 10. 2026 16.24
Referendum, nesposobnež brez jajc, prelaga odgovornost na ljudi. JU se velik del financira iz dolga. Če bi firme, kmetije tako delale, bi vse davno propadle. Za toliko ljudi in take plače enostavno ni denarja. Nimam nič proti JU, lahko jih je še več, imajo še večje plače, vendar naj javni dolg odplačujejo samo oni. Zakaj tudi mi v gospodarstvu, ki z dolgom nimamo nič. Dobimo toliko kot ustvarimo, kolikor lastniki ne pokradejo. Ne delamo dolga. JU prevzemite javni dolg, potem si pa delite kolikor hočete.
Odgovori
+5
8 3
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