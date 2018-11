Za Zdenka Pavčka predlagal leto dni zapora

Državni tožilec Matej Oštir je za nekdanjega prokurista Viator & Vektor Logistike Petra Pavčka predlagal dve leti in pol zapora za kaznivo dejanje zlorabe položaja pri prenosu romunske hčerinske družbe. Za njegovega očeta, nekdanjega predsednika uprave Skupine Viator & Vektor Zdenka Pavčka je za pomoč pri tem dejanju predlagal leto dni zapora.

Tožilec Petru Pavčku očita, da je storil kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja, ko je konec maja 2011 kot prokurist sprejel sklep o prenosu romunske hčerinske družbe na Izletnik Celje. Pred stečajem je Viator & Vektor Logistika močno okrepila vozni park tovornjakov v Romuniji, tako da je v Viator & Vektor Ro preselila skoraj 50 tovornjakov. Njegov oče je obtožen pomoči pri tem dejanju.

"Izvedeni dokazi so zavrnili zagovore obtožencev in potrdili očitke, navedene v obtožnici. Skupina je bila v obravnavanem obdobju v letu 2011 v zelo slabem finančnem položaju, česar so se obtoženi zavedali. Podobno je bilo tudi stanje v Logistiki," je navedel tožilec in spomnil, da so v tem času tovornjake začeli prenašati na hčerinsko družbo v Romuniji. S tem pa so po njegovih besedah v neenakovreden položaj spravili upnike.

"Na vrhuncu finančnih težav, ko je bil stečaj le še vprašanje časa, je Peter Pavček podpisal pogodbo, s katero je romunsko družbo brez vsakršne pravne podlage prenesel na Izletnik," je navedel tožilec.

Izrek sodbe 22. novembra?

Poleg Zdenka Pavčka sta pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe položaja obtožena še nekdanji direktor Viator & Vektor Logistike Bojan Novak in predsednik uprave Izletnika Celje Darko Šafarič. Tožilec je za Šafariča za očitano kaznivo dejanje predlagal leto in pol zaporne kazni, za Novaka pa pol leta.

Zagovorniki in obtoženi bodo sklepne besede predstavili 21. novembra, dan za tem naj bi sledil izrek sodbe.