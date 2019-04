Za zdravje dajemo iz lastnega žepa manj kot v večini drugih držav EU

Letošnji svetovni dan zdravja poteka pod geslom Zdravje za vse in poudarja univerzalno dostopnost do zdravstvenih storitev in zdravstvenega varstva za vsakogar in vsepovsod. Zdravstveno stanje pomembno vpliva tudi na stopnjo zadovoljstva z življenjem, ki ga lahko izboljšamo z zdravim življenjskim slogom.

Bistvo primarnega zdravstvenega varstva je skrb za ljudi ter nudenje podpore in pomoči pri ohranjanju in krepitvi zdravja posameznikov in skupnosti in ne zgolj zdravljenje bolezni, je v poslanici ob svetovnem dnevu zdravja izpostavil minister za zdravje Aleš Šabeder. "Kot minister bom storil vse, da v Sloveniji zdravstveno oskrbo ohranimo oziroma jo še izboljšamo," je zatrdil Šabeder, ki ga v prvih dneh ministrovanja zaradi preobremenjenosti družinskih zdravnikov zaposluje ravno reševanje težav v primarni mreži. Za boljše zdravje ljudi lahko veliko naredimo skupaj, za zdrav način življenja pa smo najbolj odgovorni sami, je poudaril minister. Vse, ki so že neštetokrat sklenili, da se bodo več gibali, opustili nezdrave razvade, se bolj uravnoteženo prehranjevali ter se več družili z znanci in prijatelji, opogumlja, da to storijo. "Začnite postopno in ne glede na starost, saj vsaka sprememba šteje," je pozval.

Letošnji svetovni dan zdravja poteka pod geslom Zdravje za vse. FOTO: Shutterstock

Do boljšega zdravja z zdravim življenjskim slogom Na stopnjo zadovoljstva z življenjem pomembno vpliva tudi zdravstveno stanje oseb, ugotavljajo na Statističnem uradu RS (Surs). Po podatkih za leto 2017 ocenjuje svoje splošno zdravstveno stanje kot zelo dobro ali dobro povprečno sedem Evropejcev od desetih, v Sloveniji pa 65 odstotkov prebivalcev. Zadovoljstvo se po statističnih regijah razlikuje. Najnižjo povprečno oceno so imeli prebivalci koroške in posavske statistične regije, najvišjo pa prebivalci gorenjske in osrednjeslovenske statistične regije ter jugovzhodne Slovenije.

Svetovni dan zdravja praznujemo 7. aprila od leta 1948, ko je bila ustanovljena Svetovna zdravstvena organizacija, ki je ena od specializiranih agencij Združenih narodov. Ima vodilno vlogo na področju zdravstvenih vprašanj na globalni ravni. Njen namen je pomagati vsem na svetu za čim boljše zdravje.

Pogosto uživanje sadja in zelenjave ter ukvarjanje s športom pomembno vplivata na oceno splošnega zdravstvenega stanja. Slovenija se je po deležu prebivalcev, ki so uživali sadje vsaj enkrat dnevno, uvrstila na sedmo mesto, po deležu tistih, ki so vsaj enkrat dnevno uživali zelenjavo, pa na deveto med državami članicami EU. V letu 2017 se je v običajnem tednu rekreiralo najmanj tri ure na teden šest prebivalcev Slovenije od desetih, kar je več od evropskega povprečja, ki znaša 45 odstotkov. Slovenijo je to uvrstilo na deveto mesto v EU. Od leta 2013 smo v Sloveniji povečali dostopnost do preventivnih programov. Kot kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), smo v Sloveniji investirali sredstva iz Norveškega finančnega mehanizma in Evropskega socialnega sklada za izboljšanje dostopnosti do preventivnih pregledov in programov krepitve zdravja v 30 zdravstvenih domovih in lokalnih okoljih.

Pogosto uživanje sadja in zelenjave ter ukvarjanje s športom pomembno vplivata na oceno splošnega zdravstvenega stanja. FOTO: Shutterstock