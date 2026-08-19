Za zdravljenje debelosti ne obstaja zgolj ena sama pot

Debelost je kronična bolezen, pri kateri imajo pomembno vlogo genetika, hormoni, presnova, življenjsko okolje, stres in številni drugi dejavniki. FOTO: Arhiv ponudnika

Če ste tudi sami že večkrat poskusili shujšati, pa se je telesna teža vedno znova vrnila, ste se verjetno vprašali: "Zakaj pri meni ne deluje?" Odgovor je preprostejši, kot se zdi. Ker ne obstaja ena rešitev, ki bi bila primerna za vse ljudi. Debelost je kronična bolezen, pri kateri imajo pomembno vlogo genetika, hormoni, presnova, življenjsko okolje, stres, kakovost spanja in številni drugi dejavniki. Zato tudi zdravljenje ni univerzalno. Kar pomaga eni osebi, ni nujno prava rešitev za drugo. Dobra novica je, da je razumevanje debelosti danes napredovalo in da je mogoče različne možnosti zdravljenja prilagoditi posamezniku.

Vsak človek ima svojo zgodbo

Predstavljajte si dva človeka. Oba imata podobno telesno težo. Oba sta stara približno enako. Na prvi pogled bi rekli, da potrebujeta enako pomoč. Pa jo res?

Tako kot pri zdravljenju drugih kroničnih bolezni je tudi pri debelosti pomembno poiskati pristop, ki je prilagojen posamezniku. FOTO: Arhiv ponudnika

Prvi živi s sladkorno boleznijo tipa 2 in povišanim krvnim tlakom. Zaradi bolečin v kolenih se težko giblje, zato je tudi telesna dejavnost zanj velik izziv. Druga je mama dveh majhnih otrok. Že več let spi premalo, dneve preživlja pod stresom, pogosto je pozno zvečer, ko ima prvič čas zase. Diete je poskusila že neštetokrat, a se kilogrami vedno znova vrnejo. Oba živita z debelostjo. Toda njuna zgodba ni enaka. In prav zato tudi zdravljenje ne more biti enako. Ko zdravnik skupaj s posameznikom pripravlja načrt zdravljenja, ne upošteva le telesne teže ali indeksa telesne mase. Pomembni so tudi pridružene bolezni, življenjske okoliščine, predhodni poskusi hujšanja, vsakodnevne navade in cilji posameznika. Tako kot pri zdravljenju drugih kroničnih bolezni je tudi pri debelosti pomembno poiskati pristop, ki je prilagojen posamezniku.

Zdravljenje ni ena odločitev, ampak več gradnikov

Ko govorimo o zdravljenju debelosti, si mnogi predstavljajo, da obstaja zaporedje korakov: najprej dieta, potem več gibanja, nato morda nekaj drugega. V resnici zdravljenje ni ena sama odločitev, ampak kombinacija več gradnikov, ki se med seboj dopolnjujejo. Pri nekom bo največjo razliko naredila sprememba prehranskih navad. Drugemu bo največji izziv kakovosten spanec. Tretji bo potreboval pomoč pri čustvenem prehranjevanju. Četrti bo poleg sprememb življenjskega sloga potreboval tudi druge medicinske pristope. Ni pomembno, katera možnost pride prva. Pomembno je, da zdravljenje ustreza človeku, in ne obratno.

Zdravljenje debelosti ni ena sama odločitev, ampak kombinacija več gradnikov, ki se med seboj dopolnjujejo. FOTO: Arhiv ponudnika

Prehrana in gibanje ostajata temelj

Veliko ljudi ob besedni zvezi zdrav življenjski slog najprej pomisli na odrekanje. Toda dolgoročno zdravljenje debelosti ni tekmovanje v disciplini. Gre za iskanje navad, ki jih lahko človek ohranja tudi čez leto ali pet let. To pomeni bolj uravnoteženo prehrano, več gibanja, ki ustreza posamezniku, dovolj kakovostnega spanca in čim boljše obvladovanje stresa. Za nekoga bo to vsakodnevni sprehod. Za drugega redna vadba. Za tretjega bo največji uspeh že to, da bo po dolgem času ponovno pojedel zajtrk ali si uspel organizirati bolj urejen dnevni ritem. Majhne spremembe, ki jih lahko ohranimo dolgoročno, pogosto pomenijo več kot kratkotrajni ekstremni ukrepi.

Včasih največji izziv ni hrana

Veliko ljudi pravi: "Vem, kaj bi moral jesti. Problem je, da tega ne zmorem." In pogosto imajo prav. Po napornem dnevu hrana ni vedno le vir energije. Lahko postane nagrada. Tolažba. Način, kako za nekaj trenutkov utišamo stres ali neprijetna čustva.

Pri zdravljenju debelosti ima pomembno mesto tudi vedenjska in psihološka podpora. FOTO: Arhiv ponudnika

Prav zato ima pomembno mesto tudi vedenjska in psihološka podpora. Pomaga razumeti vzorce, ki jih pogosto sploh ne opazimo, izboljšati odnos do hrane, obvladovati stres in razviti navade, ki jih je mogoče ohranjati dolgoročno.

Kaj pa zdravila?

V zadnjih letih se o zdravljenju debelosti z zdravili veliko govori. Ob tem se pogosto pojavita dve skrajnosti. Nekateri menijo, da gre za čudežno rešitev. Drugi so prepričani, da bi moral vsak shujšati izključno z močjo volje. Resnica je, kot pogosto v medicini, nekje vmes. Pri nekaterih ljudeh spremembe življenjskega sloga kljub velikemu trudu ne zadostujejo. Takrat lahko zdravnik skupaj s posameznikom presodi, ali bi bilo zdravljenje smiselno dopolniti z drugimi medicinskimi pristopi. Pomembno pa je poudariti, da zdravila niso nadomestilo za zdravo prehrano ali gibanje. So del celostne obravnave, ki vedno vključuje tudi spremembe življenjskega sloga in redno spremljanje zdravstvenega stanja.

Tudi kirurško zdravljenje ima svoje mesto

Podobno velja za bariatrično kirurgijo. V javnosti še vedno obstaja zmotno prepričanje, da gre za lažjo pot. V resnici gre za resen medicinski poseg, namenjen določenim bolnikom z izrazito debelostjo, kadar zdravnik oceni, da bi jim lahko pomembno koristil.

Največja sprememba sodobnega razumevanja debelosti je, da ne iščemo več krivca, ampak rešitve, ki so prilagojene posamezniku. FOTO: Arhiv ponudnika

Predstavljajte si človeka, ki se že vrsto let spopada z debelostjo, sladkorno boleznijo, bolečinami v sklepih in visokim krvnim tlakom. Za njim so številni poskusi hujšanja, a bolezni kljub temu napredujejo. V takšnih primerih je lahko operacija ena od možnosti zdravljenja. Toda tudi po njej zdravljenje še zdaleč ni končano. Še vedno ostajajo pomembni prehrana, gibanje, redni kontrolni pregledi in dolgoročna podpora zdravstvenega tima.

Štirje miti, zaradi katerih ljudje predolgo ostanejo brez pomoči

O debelosti še vedno kroži veliko napačnih predstav. Prva je, da bi človek shujšal, če bi imel le dovolj volje. Danes vemo, da na telesno težo vplivajo številni biološki mehanizmi - hormoni, presnova in genetika. Volja je pomembna, vendar pogosto ni dovolj. Druga je prepričanje, da bi moral vsak, ki je nekoč že shujšal, to vedno zmogli znova. V resnici telo po izgubi telesne teže sproži obrambne mehanizme, zato potreba po dodatni podpori ni znak neuspeha. Tretji mit pravi, da je debelost predvsem estetska težava. V resnici gre za kronično bolezen, povezano s povečanim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2, bolezni srca in ožilja ter številne druge zdravstvene zaplete. Pogosto pa slišimo tudi, da so sodobni medicinski pristopi bližnjica. Niso. Gre za eno od možnosti zdravljenja, ki jo zdravnik presoja skupaj s posameznikom glede na njegovo zdravstveno stanje in potrebe.

Prvi korak ni popolnost. Prvi korak je pogovor.

Če ste se med branjem prepoznali, vedite, da vam ni treba vseh odgovorov poiskati sami. Danes je nasvetov o hujšanju več kot kadar koli prej. Na spletu, družbenih omrežjih in v revijah nas vsak dan čakajo nove obljube o hitrih rezultatih. Toda zdravljenje debelosti ni iskanje popolne diete. Gre za iskanje rešitve, ki bo primerna za vas. Zdravnik lahko skupaj z vami oceni vaše zdravstveno stanje, pridružene bolezni, dosedanje izkušnje z uravnavanjem telesne teže ter pripravi individualni načrt zdravljenja, ki lahko vključuje enega ali več različnih pristopov.

Debelost je kronična bolezen. Pomoč obstaja. Prvi korak k zdravljenju debelosti je lahko že preprosto pogovor. FOTO: Arhiv ponudnika

Naslednji korak lahko naredite že danes

Dolga leta smo ljudi z debelostjo spraševali predvsem, zakaj jim ni uspelo shujšati. Danes medicinska znanost postavlja drugačno vprašanje: "Kako jim lahko pomagamo?" Prav v tem je največja sprememba sodobnega razumevanja debelosti. Ne iščemo več krivca, ampak rešitve, ki je prilagojena posamezniku. Če razmišljate, da bi naredili prvi korak, vam ni treba začeti z novo dieto. Začnete lahko s pogovorom z zdravnikom, ki vam bo pomagal razumeti bolezen in skupaj z vami poiskati pot, ki bo ustrezala vašemu zdravju, vašim ciljem in vašemu življenju. Debelost je kronična bolezen. Pomoč obstaja. Prvi korak pa je lahko preprosto pogovor. Več informacij o debelosti, možnostih zdravljenja ter pripomočke za pripravo na pogovor z zdravnikom najdete na spletni strani debelostjebolezen.si .

Članek je informativne narave in ne nadomešča posveta z zdravnikom. O vprašanjih glede svojega zdravja se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.