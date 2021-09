Za zdravljenje živali tudi več tisoč evrov

Skoraj vse, kar je na voljo za ljudi, je na voljo tudi za živali

Poleg klasičnih veterinarskih je na trgu še cela paleta storitev. Rehabilitacije za živali po operacijah, kiropraktika, hidroterapija.

Tina Pihlar, ki se je za izvajanje hidroterapije dodatno izobraževala v Angliji, obžaluje, da je v Sloveniji ta veja veterine še vedno v povojih, saj, kot pravi, ima voda številne prednosti pri rehabilitaciji psov: "Vzgonska sila deluje na telo, razbremenimo sklepe, da ne čutijo bolečine in dobimo pravilno gibanje. Prednost vode je tudi, da je gibanje upočasnjeno, žival ima čas pridobiti na ravnotežju, zato je možnost kakšnega padca minimalna. Vsi ti gibi so kontrolirani, ker moramo paziti na to operirano območje."

V Sloveniji imamo skoraj 1000 veterinarjev in 180 veterinarskih ambulant. Te se razlikujejo v kadrovski zasedbi, prostorskih, tehničnih pogojih ter opremi. Torej tako kot v humani medicini vse ambulante ne ponujajo vseh storitev. Težje operacije izvajajo samo določene ambulante. Veterinarska bolnišnica Toplica je specializirana za obravnavo živali z ortopedskimi in nevrološkimi težavami. Čeprav je odročna, tja hodijo lastniki psov in mačk iz Italije, Avstrije, Hrvaške.

"Če je bilo pred desetletji največ zlomov, je bilo to precej odvisno od skrbnikov živali, bolj so jih prosto puščali in je bila večja možnost za nastanek poškodb, živali so se med sabo steple, več je bilo prometnih nesreč," pripoveduje Milan Matko, klinični specialist za male živali, "zdaj pa prevladujejo genetske napake. Takoj, ko se pojavi nek moden pristop do neke pasme, da jo začnejo bolj forsirati, takrat se manifestira ogromno napak pri njih".

Tabla, ki visi na vhodu v operacijsko dvorano, razkriva seznam številnih posegov, ki ga vsak dan čakajo. Prepričan je, da moraš v veterini biti v koraku s časom, ne le v izobraževanju, temveč tudi z opremo, ki je pomemben del varnega in učinkovitega zdravljenja.

Tako kot v humani medicini pa so na trgu tudi številne alternativne metode zdravljenja – od homeopatije, akupunkture, osteopatije do bioresonance. Kdo lahko ponuja te storitve? "Veterinarska zbornica je pred časom ustanovila komisijo za alternativne metode zdravljenja. Te veterinarska zbornica sprejema, zahteva pa, da so ljudje, ki opravljajo te storitve, veterinarji in pod nadzorom zbornice," pravi Ožbalt Podpečan, predsednik upravnega odbora Veterinarske zbornice.

Vendar vsi, ki te storitve opravljajo, niso člani zbornice, torej posledično zbornica nad njimi ne more ukrepati. V praksi to pomeni, da potrošnik nima zagotovila, s kakšnim terapevtom ima opravka.

Velikanske razlike v cenah

Cene veterinarskih storitev so v Sloveniji prepuščene trgu. Posledično so tudi razlike med klinikami ogromne. Za sterilizacijo večje psice boste tako odšteli od 150 pa do dobrih 320 evrov, za kastracijo večjega psa pa od 85 do 260 evrov, zato se marsikateri potrošnik upravičeno sprašuje, v čem je razlika? Ali višja cena pomeni tudi boljšo storitev?

"Jaz bi svetoval, da si lastnik živali izbere veterinarja, nekoga, ki mu zaupa, se pogovori. Sterilizacija je lahko opravljena tako ali tako," pravi Podpečan. Nataša Tozon, redna profesorica na Veterinarski fakulteti, pa pojasnjuje, da so veterinarske storitve s tistimi v humani medicini primerljive v materialu in prisotnosti strokovnjakov pri operativnih posegih.

Pri zdravljenju težjih bolezenskih stanj ali pri težjih operacijah gredo cene veterinarskih storitev do več tisoč evrov.

