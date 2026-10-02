Za zelenico milijoni, na igrišču pa ponovno kosi trave in krtine

Leteči kosi trave, krtine, zaplate. Ne, to ni vaško nogometno igrišče, temveč prizorišče obračuna slovenske reprezentance s Severno Makedonijo.

"Po drugi strani je pa tudi nekako sramotno igrišče, kot vidimo zdajle, kaj se dogaja na igrišču. To ne sodi na take tekme," pove Milivoje Novaković, pomočnik selektorja slovenske nogometne reprezentance.

Takšni prizori v Stožicah niso nič novega. Podobni igralni površini smo bili prvič priča novembra 2023, ko so na tekmi Olimpije proti francoskemu Lillu igrišče sušili kar z brisačami.

Sledilo je obdobje sanacij – prva večja je bila marca 2024, tik preden je v Slovenijo s portugalsko reprezentanco prišel tudi Cristiano Ronaldo. Takrat so za obnovo zelenice namenili nekaj več kot 350 tisoč evrov. Leto pozneje je sledila še celovita prenova igralne površine, vredna skoraj 1,8 milijona evrov.

"To pomeni prenovo tako drenažnega sistema kot tudi ogrevalnega in seveda z vsemi zemeljskimi sloji in na koncu s travnato rušo," pojasni Tanja Polajnar, direktorica Zavoda Šport Ljubljana.

Kljub temeljiti prenovi se, kot smo videli v torek, stanje ni izboljšalo. Razlog za zaplate in gole dele zelenice, kot jih vidite za mano, je predvsem v sami podlagi. Ta je namreč predvidena za naravno travo z všitimi umetnimi vlakni. Na Zavodu Šport Ljubljana poudarjajo, da bi celoten proces šivanja trajal več tednov, a za sam poseg doslej preprosto ni bilo časa.

"Zato imamo občutek in je dejstvo, da zgornji travnati tepih drsi na tej mehki peščeni podlagi, ki je tik pod spodnjim ustrojem. Zato je, da rečemo po domače ali pa po nogometno, igrišče se je odprlo," dodaja Polajnar.

Zavod Šport Ljubljana je za kompletno sanacijo leta 2024 objavil kar štiri razpise. Uspešen je bil le zadnji, v katerega pa zaradi bližajočega se začetka sezone šivanje trave ni bilo vključeno.

"Z vsemi svojimi sodelavci, ki so tukaj res srčno predani, včasih tudi po cele noči, bomo skušali našo zelenico po koncu tega dela prvenstva izpeljati po svojih najboljših močeh," zagotavlja Polajnar.

Da je igrišče v odličnem stanju, so pred zadnjima tekmama naših fantov napisali na uradni strani tekmovanja. A dokler res ne bo v odličnem stanju, se odpira vprašanje: kaj je rešitev? Bo slovenska reprezentanca morala prihodnje tekme igrati drugje? V zadnjih desetih letih se je to zgodilo trikrat.