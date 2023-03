Za zidovi psihiatričnih bolnišnic

"Tisti čas, ko so bili ljudje vklenjeni pa pozabljeni v kleti, so že zdavnaj minili," je dejal Miloš Židanik, dr. med, psihiater, PB Ormož. Tomislav Voušek, dr. med, psihiater, PB Vojnik, je medtem dejal: "Bolnika ne fiksiramo kar tako, mora biti res en hud razlog, pred fiksacijo se pogovarjamo, nikoli ne damo človeka kar tako na pasove."

Dragica Resman, dr. med., psihiatrinja, PB Begunje, je povedala, da so za nekatere psihiatrične klinike strašljive. "Za nekatere je strašljivo, starejši so imeli celo izkušnjo, da so bili v zaporu, res slabe spomine, vezane na to bolnico." "Elektrošokov pri nas ne izvajamo," pa je povedala Anica Gorjanc Vitez, dr. med., psihiatrinja, PB Idrija.

Psihiatrično pomoč potrebuje vse več ljudi, tudi otrok in mladostnikov, a mnogi nanjo čakajo predolgo. Razmere se alarmantno slabšajo, zato je vlada obljubila, da bo krepila javno mrežo in izboljšala dostopnost. Kako konkretno, kje smo? Kakšne so dejanske potrebe in posledice zaradi slabe dostopnosti?

Nocoj bomo v 24ur Fokus objavili prvi del prispevka o psihiatričnih bolnišnicah. Pokazali vam bomo, kako so psihiatrične ustanove videti od znotraj. Kakšni so zaprti oddelki, zakaj imajo ponekod rešetke na oknih? Kaj so miti in resnice o psihiatričnem zdravljenju? In najpomembnejše, kakšne so zgodbe in izkušnje bolnikov? Spregovorili sta bolnici Lucija in Darja, ki se zdravita v Idriji, obe imata shizofrenijo. To je težka duševna bolezen, ki spada v skupino psihoz. Bolniki slišijo glasove in imajo privide, posledično pa pogosto zmanjšan uvid v realnost.