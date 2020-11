Za zimsko kuliso bo v krajih z dolgotrajnejšo meglo poskrbelo ivje

Novembri v preteklosti so nam pogosto prinesli vsaj kakšen dan, ko je tudi nižine prekrivala snežna odeja, letošnji november pa bo, kot vse kaže, minil povsem brez snega. Tudi v gorah je snežna odeja za ta čas zelo skromna in tako bo ostalo še kar nekaj časa, saj obilnejših padavin ni na vidiku. Bomo pa zato v prihodnjih dneh spet imeli temperaturni obrat, ki ga bo od srede naprej marsikje po nižinah spremljala trdovratna megla ali nizka oblačnost. Zaradi nizkih temperatur se bo marsikje začelo nabirati ivje.

Modrina neba je bila v preteklih dneh zelo izrazita, za kar je poskrbela mrzla in suha zračna masa, ki se je v noči na soboto spustila na južno stran Alp. A ohladitev v višjih legah je bila le kratkotrajna. Na Kredarici, kjer je bilo v soboto ob peti uri zjutraj 14 stopinj pod ničlo, so bile danes ob istem času 4 stopinje nad ničlo. Kar 8 stopinj Celzija pa so termometri danes zjutraj pokazali na Krvavcu, in sicer ob le 2-odstotni vlagi v zraku. Kljub temu da so temperature po nižinah za več kot 10 stopinj Celzija nižje, pa megle ni, saj je zelo suh zrak v preteklih dneh segel tudi v doline in kotline. Se bo pa megla spet začela pojavljati v prihodnjih dneh.

icon-expand Mrzlo jutro na Ribniškem FOTO: Rok Nosan

November sicer v dolgoletnem povprečju marsikje velja za najbolj siv in tudi najbolj moker mesec v letu, v tem času smo v preteklosti pogosto imeli tudi že sneg. Ravno na današnji dan pred 21 leti je nekatere nižine južne in vzhodne Slovenije prekrivala več kot polmetrska snežna odeja, povsem zimske razmere s snegom in mrazom pa smo ob koncu novembra imeli tudi v letih 1993, 1998, 2005 in 2010. V teh dneh imajo sneg po nižinah le na skrajnem severu in vzhodu stare celine, medtem ko je pri nas zaradi zelo majhne količine padavin v zadnjih tednih snežna odeja tudi v gorah skromna. Po podatkih Arsa je na Kredarici trenutno le 25 centimetrov snega, kar je trikrat manj od dolgoletnega povprečja. Povsem drugače je bilo lani, ko je bilo v tem času že skoraj tri metre snega. So pa razmere v preteklih dneh na naših smučiščih omogočale vsaj izdelavo umetnega snega, za kar sta potrebna dovolj nizka temperatura in čim nižja vlažnost zraka. Če je zrak nasičeno vlažen, torej je relativna vlaga 100-odstotna, je mejna temperatura, pri kateri je še možno zasneževanje, tri stopinje pod ničlo. Pri bolj suhem zraku je ta temperatura lahko tudi višja. Tako je pri 15-odstotni vlažnosti, kakršno so včeraj zjutraj beležili na Krvavcu, sneg možno izdelati celo pri treh stopinjah nad ničlo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Večji del tedna bo v znamenju temperaturnega obrata Danes bo sonca pri nas precej manj, kot ga je bilo v preteklih dneh, saj se bo vzhodneje pomikala oslabljena hladna fronta, ki bo s svojim repom oplazila tudi naše kraje. Oblačnost na severu se bo že dopoldne zgostila in popoldne prekrila vso državo. V obmejnih krajih severne Slovenije zvečer ni povsem izključena kakšna kaplja dežja. Temperature bodo v večjem delu Slovenije od 5 do 9, na Primorskem pa od 10 do 13 stopinj Celzija. Torek bomo marsikje začeli s sivino, ki pa jo bo čez dan postopno zamenjala modrina. Na Primorskem in Notranjskem, kjer bo pihala šibka burja, bo sončno že od jutra. V višje lege bo dotekal za od 5 do 10 stopinj hladnejši zrak, po nižinah pa večjih temperaturnih sprememb ne bo, le jutro bo zaradi oblačnosti nekoliko manj mrzlo.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: 24ur.com