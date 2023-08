Za živali iz poplavljenih kmetij zbrali bale velikanke, na pomoč priskočila Slovenska vojska

Po zgodovinskih poplavah, ki so prizadele Slovenijo, se je na Facebooku organizirala skupina, v kateri prostovoljci iščejo krmo za kmetije iz prizadetih območij. Uspelo jim je zagotoviti precejšnjo količino hrane za živali, so pa seveda potrebovali tudi transport bal do poplavljencev.

Zato so na družbenem omrežju iskali pro bono prevoz bal velikank do poplavljencev na relaciji Kozina Kamnik. In na pomoč je z vojaškimi kamioni priskočila Slovenska vojska. Kot so sporočili ob tej priložnosti: "Slovenska vojska je vsak dan v službi državljank in državljanov, ker smo sami vedno na razpolago drugim, vemo, da solidarnost in pomoč sočloveka največ štejeta."