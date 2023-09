Za zmanjšanje poplavne ogroženosti Sloveniji na voljo 265 milijonov

Slovenija je po avgustovskih poplavah v Bruselj poslala prošnjo za dodatna posojila iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. Po novem je predvideno koriščenje do 1,07 milijarde evrov posojil, potem ko je v prvotnem načrtu zaprosila za 705 milijonov evrov, so zapisali na uradu za okrevanje in odpornost.

220 milijonov evrov bo namenjenih za zmanjšanje poplavne ogroženosti in tveganja za druge podnebno pogojene nesreče. Za ukrepe na tem področju bo na voljo še 45 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Dodatna posojila bodo poleg tega namenjena povečanju zmogljivosti železniške infrastrukture. Gre za naložbe v nadgradnjo železniških postaj ter strateških železniških prog, vključno z infrastrukturo, ki so jo prizadele nedavne poplave. 22,5 milijona evrov dodatnih posojil bo namenjenih financiranju naložb v trajnostno prenovo stavb.