Za županske stolčke se bo potegovalo 588 kandidatov in 100 kandidatk

Med 22.319 kandidati in kandidatkami za člane občinskih svetov se jih bo 4402 potegovalo za sedeže v svetih mestnih občin. Najstarejši kandidat ima 96 let, najmlajši pa 18. Skupaj za občinske in mestne svete kandidira 10.203 žensk.

Od skupno 688 županskih kandidatov in kandidatk jih 87 kandidira v mestnih občinah. Po zadnjih podatkih s spletne aplikacije ministrstva za javno upravo, v katero volilne komisije same sproti vnašajo podatke, je najstarejši kandidat za župana star 78 let, najmlajši pa 24.

Za občinske in mestne svete kandidira skupaj kandidira 60 predstavnikov narodnostnih in romskih skupnosti, od tega 17 žensk.

Za mesta v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti pa je 13.255 kandidatov, od tega 3895 v mestnih občinah. Kandidatk je 5181.

42 pritožb na upravno sodišče

Kandidati in kandidatne liste, ki so jih občinske volilne komisije iz različnih razlogov zavrnile, so imeli možnost pritožbe na upravno sodišče. To je po zadnjih podatkih obravnavalo skupaj 42 zadev, rešilo jih je že 41, ena je še v obravnavi, in sicer v ljubljanski organizacijski enoti upravnega sodišča. Ugodili so 14 pritožbam, zavrnili so jih 23, zavrgli pa štiri, so pojasnili na upravnem sodišču.