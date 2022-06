Zabaven način, da svoje malčke naučite prepoznati uro, številke in barve

Iščete igračo, ki bo vašemu otroku pomagala razviti logično razmišljanje in osredotočenost ter mu hkrati zagotovila zabavo?

icon-expand Clocky FOTO: Arhiv ponudnika

Vaš otrok se hitreje uči s Clocky Otroški psihologi spodbujajo starše, da svojim otrokom zagotovijo različne igrače za igranje, saj razvijajo številne veščine: reševanje problemov motorične sposobnosti koordinacija telesa orientacija ustvarjalnost in mnoge druge S tem v mislih je skupina učiteljev zasnovala igračo, ki vse to doseže istočasno. Clocky je izdelan v obliki ure in pomaga otrokom utrditi temelje zgodnjega učenja s to uro, ko razvrščajo oblike, usklajujejo barve in se učijo prepoznati točen čas.

Vaš otrok razvije več spretnosti z eno samo igračo Ta izobraževalna igrača je sestavljena iz več elementov, in sicer: številk od 1 do 12, palčk, prstanov in ure. Otrokom omogočajo, da obvladajo: števila barve združevanje podobnih elementov štetje reševanje problemov osredotočanje ustvarjalno izražanje Pozabite na predrage tečaje za majhne otroke, ki obljubljajo več, kot lahko izpolnijo. S Clocky boste prihranili denar in čas, z njim pa boste lahko spremljali, kako se vaši otroci razvijajo iz dneva v dan. Do vstopa v šolo, bo štetje zanje zabavna igra. Bolj samostojni bodo kot večina drugih otrok in se bodo lažje osredotočili na naloge.

S ponosom boste hodili na roditeljske sestanke, saj so vaši otroci šli v prvi razred pripravljeni na vse izzive.

