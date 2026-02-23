Zabeležena prva letošnja dvajsetica v Sloveniji





Po podatkih Agencija RS za okolje je bilo zelo toplo tudi v Metliki, kjer so izmerili 19,2 stopinje Celzija. V Osilnici je termometer pokazal 17,4 stopinje, v Kočevju 17,1, v Novem mestu 16,9 in v Ljubljani 16,7 stopinje Celzija. Celo v Jeruzalemu v Slovenskih goricah, kjer tla še vedno prekriva snežna odeja, se je ogrelo do 16,6 stopinje Celzija.

Izraziti prehodi iz zimskega v pomladno toplo vreme februarja niso redki. Sonce v tem mesecu hitro pridobiva na moči, zato lahko ob jasnem vremenu in dotoku toplejše zračne mase iznad Sredozemlja ali Severne Afrike po nižinah izmerimo zelo visoke temperature.

Hkrati so noči še dovolj dolge, da ob snežni odeji in občasnih prodorih mrzlega zraka s severa beležimo tudi zelo nizke temperature. Prav februar velja za mesec največjih temperaturnih kontrastov. V preteklosti sta bili namreč v tem mesecu izmerjeni tako najnižja kot najvišja temperatura zime v Sloveniji.

Najbolj mrzlo je bilo 15. in 16. februarja 1956, ko so v Babnem Polju izmerili –34,5 stopinje Celzija, najbolj toplo pa je bilo 24. februarja 2021, ko je v Biljah in Dolenjah pri Ajdovščini termometer pokazal kar 25,3 stopinje Celzija.

Meteorološki izračuni kažejo, da bo večinoma suho, precej sončno in nadpovprečno toplo vreme vztrajalo vsaj deset dni.