Zaznali največ nezakonitih prestopov meje v zadnjih 19 letih

Cilj nadzora, ki bo potekal do 18. septembra, je preprečevanje, odkrivanje in obravnava nezakonitih prehodov meje. "V prvih osmih mesecih letošnjega leta smo namreč obravnavali že 10.163 oseb, ki so nedovoljeno prestopile državno mejo, kar je največ v zadnjih 19 letih," so sporočili z Generalne policijske uprave.

V istem obdobju lani so našteli 9.896 tovrstnih primerov. Poleg tega se je število obravnavanih oseb letos močno povečalo zlasti v zadnjih treh mesecih (junij–avgust), kar 90 odstotkov vseh obravnavanih tujcev pa je bilo prijetih na območju policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto in Koper.