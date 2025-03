Žaberl: Najbolj zaskrbljujoče je domnevno samopoškodovanje policistov

Videoposnetke, na katerih trije policisti v civilu v postopku obravnavajo mlajšega moškega, si je ogledal tudi strokovnjak za varnostna vprašanja Miroslav Žaberl . Ali so policisti med ponedeljkovim pridržanjem mlajšega moškega a Bežigradom prisilna sredstva uporabili strokovno in zakonito, sicer težko oceni.

Več ob 19. uri v oddaji 24UR .

Ob tem so se pojavila številna ugibanja, da naj bi se policisti namerno samopoškodovali, da bi upravičili svoje delovanje med postopkom. "To je najbolj zaskrbljujoče," se je strinjal tudi strokovnjak. Na takšen goljufiv način bi lahko policisti bodisi upravičili uporabo policijske sile bodisi bi bila to podlaga za kakršnokoli odškodnino, ki bi jo policist prejel zaradi poškodbe na delovnem mestu pri opravljanju policijskih nalog, je pojasnil. "Če so policisti to dejansko storili zaradi goljufivega namena, bi bilo to skrajno zaskrbljujoče in tudi skrajno zavržno."

Sam se sicer ne spomni, da bi kdaj že prišlo do takšnega primera. Zaskrbljujoče pa se mu zdi tudi, da so bili v skupini trije policisti, pri čemer je eden izvajal večino vprašljivih ukrepov, druga dva pa sta ga pri tem "neprizadeto opazovala". "Kot da je to resnično modus operandi te skupine policistov. Vendar pa to ni splošna policijska praksa," je ob tem poudaril.