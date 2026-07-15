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Žaberl: Napad na predstavnika države rabi najstrožjo obravnavo

Ljubljana, 15. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Miroslav Žaberl

Incident, ki se je v Kočevju končal s hudimi poškodbami za policista, odpira vprašanje, ali se na Kočevsko in Dolenjsko vračajo časi, ko smo že gledali, kako s palicami obračunavajo s policisti? Razorožitev dveh policistov s strani ugrabitelja, ki so ga po Beli krajini lovili policisti, pa odpira vprašanje – ali so ustrezno usposobljeni, jih je sploh dovolj? Kako varni smo in kako pri ljudeh zbuditi zavest, da je napad na policista na nek način napad na lastno državo?

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Strokovnjak za varnostna vprašanja Miroslav Žaberl s Fakultete za varnostne vede je v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da se strinja tako z ministrom Matozom kot kočevskim županom, ki menita, da pravosodni organi prepočasi odreagirajo, zato to nima učinka na storilce in ti nimajo zadržka pred napadom na policiste. "Če pogledamo storilca, ki je bil že v preteklosti obsojen na dolgoletno zaporno kazen, ki še ni bila izvršljiva, za neka druga kazniva dejanja, pa še vedno počenja huda kazniva dejanja – potem lahko ugotovimo, da ta pravosodni sistem ni toliko učinkovit, da bi tako nevarnega človeka spravil za zapahe," je komentiral ter dodal, da je napad na policista napad na predstavnika države – na nekoga, ki nam predstavlja varnost, zato bi bilo potrebno tudi najstrožje obravnavanje takih napadalcev.

Bi torej tudi tožilstvo in sodstvo moralo take primere obravnavati drugače oziroma hitreje kot ostale napade? Žaberl pravi, da je to posebno vprašanje - kako pohitriti kazenske postopke. "Ni vprašanje samo odnosa do oškodovanca, ki je v tem primeru policist oz. v imenu policista celotna država. Tu bi se morala država lotiti celovite prenove kazenskega postopka, če bi želeli, da je ta bolj učinkovit, enostavnejši in hitrejši," je komentiral.

Na vprašanje glede usposobljenosti slovenskih policistov zaradi razorožitve dveh policistov, ko so ti iskali hrvaškega državljana, ki je ropal in tudi ugrabil enega od domačinov, pa Žaberl meni, da to absolutno nič ne pove o njihovi usposobljenosti. "Iz tega osamljenega primera bi bilo nepravilno zaključiti, da je bilo vse v redu ali popolnoma napačno ravnanje policistov. Navsezadnje, to bo pokazala policijska preiskava oz. posebna komisija, ki jo je imenoval generalni direktor policije skladno z zakonom. Če je res, da sta bila policista presenečena, ker je napadalec skočil pred njiju z naperjenim orožjem, potem ni nobenega tehtnega pričakovanja, da bi morala policista izigravati heroje in se zoperstaviti napadalcu," je prepričan.

Kaj je sogovornik še povedal, si poglejte v zgornjem videoposnetku!


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