Žaberl: Politiki naj se javno opravičijo preiskovalcem NPU

Čeprav so, kot je znano, politiki žalili in diskreditirali preiskovalce Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), kriminalistične preiskave pa označili za politično motivirane, nadzor tega ni potrdil. Ravno nasprotno. Pokazal je, da so bile vse preiskave strokovne in zakonite. "Prav bi bilo, da se vsi tisti, predvsem pa politiki, ki so govorili in pisali o pristranskih preiskovalcih NPU, ki da namenoma niso strokovno opravili svojega dela, za kar da bi morali odgovarjati, posipajo s pepelom in se javno opravičijo tem preiskovalcem," pravi strokovnjak za policijska pooblastila, doc. dr. Miroslav Žaberl. Tudi sam je bil vrsto let prvi mož urada ministrstva za notranje zadeve, ki nadzira delo Policije.

Profesor na Fakulteti za varnostne vede v Mariboru še opozarja, da bi moral minister Aleš Hojs sam predstaviti izsledke ugotovitev nadzornikov, ravno zato, ker je ta revizija dvignila ogromno prahu tudi v strokovni javnosti in ker je bilo izrečenih veliko kritik na račun kriminalističnih preiskav, ki jih je minister izbral za revizijo. "Glede na dejstvo, da je minister že v tistih svojih, po mojem mnenju nezakonitih usmeritvah nakazoval, da naj bi bili določeni preiskovalci NPU pristranski, bi bilo korektno, da bi minister oziroma ministrstvo samo objavilo izsledke teh poročil, kaj je bilo ugotovljeno." Pa se to ni zgodilo. Kot smo razkrili v ponedeljek, so celotno poročilo o nadzoru nad delom NPU označili kot tajno in tako preprečili, da bi se javnost seznanila z vsebino. Minister Hojs pa po končani reviziji, ki se je zaključila že oktobra lani, o tem ni rekel niti besede več.

Policijski sindikat: Delo policije je treba nadzirati z uporabo zakonitih metod

V Policijskem sindikatu Slovenije so že lansko leto, ko je notranji minister odredil revizijo petih kriminalističnih preiskav, ki so bile tarča politike, naročili pravno mnenje o tem ravnanju in opozarjali na zakonitost početja vseh vpletenih. "Na podlagi znanega je razumeti, da so nadzorniki opravili nadzor v skladu s predpisi, kar dokazuje, da policija deluje po "navodilih" predpisov. Nenazadnje smo tudi v našem pravnem mnenju v zvezi z revizijami predkazenskih postopkov, vse zaposlene pozvali, naj ravnajo skladno s pozitivno zakonodajo in pri izvajanju usmeritev sledijo načelu zakonitosti," sporočajo.