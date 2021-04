Zablestite tudi vi v svoji sanjski obleki

Salon Sanjska obleka vas bo nedvomno navdušil z največjo in najnovejšo kolekcijo poročnih in svečanih oblek pri nas. Ne glede na to za kakšen svečan dogodek gre, boste pri njih zagotovo svojo sanjsko obleko našli tudi vi. Stilistke vam bodo na podlagi večletnih izkušenj z veseljem svetovale in pomagale najti kreacijo, ki vam bo pisana na kožo.

icon-expand Trenutni vodilni trendi med poročni oblekami so: globoki dekolteji, bleščice v kombinaciji z neklasičnimi čipkami, prosojne tkanine in šampanjec odtenki. FOTO: Arhiv ponudnika

Poroka je zagotovo eden izmed tistih dogodkov v življenju, ki mu posvečamo veliko pozornosti. Težko pričakovani dan nam bo za vedno ostal v spominu in pomembnosti izbire prave poročne obleke zares ni treba posebej izpostavljati. Veliko bodočih nevest o svoji poročni obleki sanja že od majhnih nog, ko pa napoči čas za izbiro, je pomoč pri iskanju prave obleke še kako dobrodošla. Takrat vas z veseljem pričakujejo v poročnem salonu Sanjska obleka v Kamniku, kjer so na voljo obleke različnih stilov in krojev za vse oblike postav. Svojo sanjsko obleko bodo našle tudi nosečnice in neveste s polnejšo postavo.

icon-expand Največje modne navdušenke bodo posegle po rokavih vseh oblik, povdarjenih ramah in kvadratnih dekoltejih. Vračajo se tudi elegantne gladke in preproste linije. FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand Zaradi manj »pompoznih« porok v Korona času, so trenutno zelo aktualne tudi preproste in boho poročne obleke. FOTO: Arhiv ponudnika

V salonu Sanjska obleka ne bodo poskrbeli samo za neveste, ampak bodo oblekli tudi družice, priče ter vse dame, ki si želijo elegantnih in svečanih oprav za obisk poroke ali drugega pomembnega dogodka. Med svečanimi in elegantnimi oblekami boste zagotovo našli tisto, ki bo poudarila glamur, ženstvenost ter privlačnost vsake dame. Salon Sanjska obleka je ekskluzivni zastopnik najbolj priznanih blagovnih znamk poročnih oblek kot so Nicole Milano, Milla Nova, Stella York, Rosa Clara – Aire in vodilne znamke v poročni modi – Pronovias. Slednji je salonu Sanjska obleka podelil tudi svoj najvišji status Platinum partnerja. Ta status predstavlja salon, ki ga priporočajo zaradi velike izbire najnovejših oblek ter strokovnosti. V celotni Adriatik regiji se s tem nazivom ponaša le še en salon. Svojo kolekcijo oblek redno osvežujejo in skrbijo, da so bodoče neveste vedno v koraku z zadnjimi trendi. Stilistke tudi redno obiskujejo sejme ter delavnice, kjer pridobivajo novo znanje ter se vračajo s še več svežimi idejami in nasveti.

icon-expand Sanjski obleki so zaupale že številne znane Slovenke: Sanja Grohar, Teja Jugovic, Ajda Sitar, Alja Perne, Kristina Vodičar, Nika Zorjan, Špela Grošelj, Adrijana Dimec, Tjaša Hrovat Steklasa, Ines Erbus,... in druge. FOTO: Arhiv ponudnika

Poleg najnovejše kolekcije je v salonu vedno na voljo tudi bogata akcijska ponudba poročnih in svečanih oblek. Obleke na odprodaji so resnično lepo ohranjene, nekatere tudi nove, nenošene in seveda še vedno modne.

icon-link Moške obleke, ki jih ponujajo so primerne tako za ženina, pričo, očeta ali gospoda, ki se bo udeležil gala dogodka in si želi izžarevati samozavest, šarm in eleganco. FOTO: Arhiv ponudnika