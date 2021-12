Začasna blokada sezonskih smučarskih vozovnic zaradi pogoja PCT

Tudi na smučiščih se pojavljajo težave zaradi pogoja PCT. Preverjanje na blagajnah in naključno preverjanje na žičniških napravah, kot kaže, nista dovolj. Tako je pokazal inšpekcijski nadzor v sredo na Mariborskem Pohorju in Arehu. Od upravljavca so zahtevali stalno preverjanje dokazil o pogoju PCT, na vseh vstopih na žičniške naprave. To je v praksi skorajda neizvedljivo, pravijo na smučišču, zato so edino rešitev videli v začasni blokadi sezonskih vozovnic, in sicer dokler se ne predloži PCT-dokazila.