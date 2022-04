Začasna zaščita doslej okoli 1200 Ukrajincem, zaznali sporne ponudbe begunkam

V Sloveniji je 10. marca v veljavo stopil zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb, ki je uvedel začasno zaščito za osebe, ki so po 24. februarju, ko je Rusija napadla Ukrajino, zbežale iz države. Begunci lahko skladno s tem zakonom pri nas zaprosijo za začasno zaščito.

Štrukljeva je danes pojasnila, da je ta status v Sloveniji doslej pridobilo nekaj več kot 1000 državljanov in da so v uradu prejeli 198 vlog za pomoč. V primeru, da oseba biva na zasebnem naslovu in nima lastnih sredstev, lahko namreč pri uradu zaprosi za denarno pomoč za zasebno nastanitev ter denarno pomoč, namenjeno za preživetje.

Popolnih vlog, na podlagi katerih so lahko v uradu priznali eno od oblik denarne pomoči, je bilo po besedah Štrukljeve okoli 40, ostale pa so poslali v dopolnitev in jih bodo rešili takoj, ko bodo prejeli manjkajoče dokumente. Manjkali naj bi namreč tudi podatki, kot sta davčna številka in enotna matična številka občana (EMŠO).

Kot so v današnjem sporočilu za javnost navedli na notranjem ministrstvu, se EU zaradi vojne v Ukrajini sooča z največjo begunsko krizo po drugi svetovni vojni. Po zadnjih ocenah je moralo Ukrajino zapustiti okoli štiri milijone ljudi, med njimi večinoma ženske in otroci, ki so z vidika trgovine z ljudmi še posebej ranljivi, so izpostavili.

Ministrstvo ob spornih ponudbah ukrajinskim begunkam opozarja na previdnost

V nastanitvenih centrih v Logatcu in na Debelem Rtiču so bili tako po njihovih besedah že zaznani primeri, ko so posamezniki iskali oziroma skušali navezati stike z begunkami. "Pri tem so ponujali ženitne dogovore in nastanitve v zasebnih stanovanjih tudi v zameno za nudenje spolnih uslug in izvajanje različnih gospodinjskih opravil. Prav tako je bil zaznan sumljiv oglas s ponudbo dela v modni industriji," so opisali dogajanje.

To je danes v izjavi za medije v Ljubljani potrdila tudi direktorica vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj. V zvezi z oglasom s ponudbo dela v modni industriji je povedala, da je bil prijavljen tudi na policijo, ki je "ustrezno odreagirala".

Urad pa je skupaj z nevladnimi organizacijami po njenih besedah "opravil obširno informiranje državljank Ukrajine na temo preprečevanja trgovine z ljudmi, na kaj morajo paziti, kje so pasti, na koga se lahko obrnejo v primeru, da se jim kaj takega zgodi, da jim kdo kaj ponudi, kakšno ženitno ponudbo, da jih ustavi, da kakšno pismo, ter da, če vidijo kakšen tak plakat, ne smejo poklicati na navedeno številko in kaj lahko tiči za takim plakatom".

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi zato opozarja na tveganja, ki jih v povezavi s trgovino z ljudmi predstavlja kriza v Ukrajini. "Cilj trgovcev z ljudmi je izkoriščanje žrtev, najpogosteje zaradi prostitucije, spolnih zlorab, prisilnega dela, služabništva, storitve kaznivih dejanj in trgovine z organi," so pojasnili na notranjem ministrstvu.

Vse, ki bi zaznali sumljive okoliščine, pozivajo, naj pokličejo policijo ali se obrnejo na nevladne in humanitarne organizacije, ki delujejo na področju boja proti trgovini z ljudmi.