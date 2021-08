Začasni prenos programa zdravstvenih storitev odobren za 31 programov

V celoti ali delno je bil oddan program v 31 razpisanih programih v vrednosti 1,74 milijona evrov, medtem ko so za 12 programov ponudniki oddali nepopolne ponudbe, zato program ni bil podeljen. Na osnovi meril razpisa je ZZZS ponudnike razporedil po vrstnem redu. Izbrani ponudniki bodo pogodbe morali podpisati najpozneje do 31. avgusta, v nasprotnem primeru bo ZZZS do 15. septembra k podpisu pozval naslednjega ponudnika po vrstnem redu.

Ponudniki so sicer lahko oddali ponudbe za začasni prenos opredeljenega programa zdravstvene dejavnosti, ki v prvi polovici leta niso bili realizirani, izvajalci pa so ocenili, da jih ne bodo uspeli realizirati niti do konca leta 2021. Na razpis so se lahko prijavili tako javni izvajalci zdravstvenih dejavnosti kot tudi zasebni zdravstveni delavci, ki izpolnjujejo vse pogoje razpisa. "Obseg celotnega programa je razviden iz javnega poziva na spletni strani ZZZS, njegova vrednost pa znaša 4,5 milijona evrov," so sporočili z ZZZS.

Največji dopusten obseg nerealiziranega programa, ki se lahko začasno prenese, je sicer odvisen od ugotovljenega obsega nerealiziranega programa zdravstvene dejavnosti ali zdravstvenih storitev v obdobju od 1. januarja do 30. junija tekočega leta in je določen v odstotku od ugotovljenega nerealiziranega programa.

Programa ne bodo prenesli, če izvajalec ne bo izpolnjeval do 30 odstotkov dodeljenega programa. V primeru, da izvajalec ne realizira od 31 do 39 odstotkov programa, se začasno prenese do sedem odstotkov tega programa. Če ima od 40 do 49 odstotkov nerealiziranega programa, pa se začasno prenese do 17 odstotkov nerealiziranega programa. Ob polovici ali več nerealiziranega programa pa se začasno prenese do 22 odstotkov nerealiziranega programa.