Obravnava le še za paciente z napotnico zelo hitro in nujno

Zaradi hitrega naraščanja števila okuženih zdravstveni zavodi začasno ukinjajo vse preventivne storitve in nenujne operativne posege. V bolnišnicah po državi bodo torej poleg obravnave onkoloških bolnikov, nosečnic in novorojenčkov, cepljenj in medicine športa, izvajali le še obravnave pacientov z napotnico zelo hitro in nujno.

Za Interno kliniko, drugo največjo v UKC Ljubljana, nenujne zdravstvene storitve pomenijo le dobrih 20 odstotkov, kar pomeni, da bodo še naprej obravnavali denimo akutne srčne infarkte. Teh imajo tudi v času epidemije vsak dan od pet do osem. "Zdravimo levkemije, to so lahko usodne bolezni, izvajamo hemodialize, brez teh procedur pacienti ne preživijo dolgo, vse, kar je vezano na to, vse vrste transplantacij, zapletov po teh posegih,"je povedal strokovni direktor Interne klinike UKC Ljubljana Zlatko Fras. Na Golniku bodo začasno zaustavili diagnostiko nezahtevnih alergijskih bolezenskih stanj, lažjih pljučnih bolezni in motenj dihanja v spanju."Bomo pa zagotovo obdržali diagnostiko pljučnega raka ter vseh ostalih pljučnih bolezni, vključno s tuberkulozo,"pa pravi član strokovne skupine za covid-19 Aleš Rozman. icon-expand Na Golniku bodo začasno zaustavili diagnostiko nezahtevnih alergijskih bolezenskih stanj, lažjih pljučnih bolezni in motenj dihanja v spanju. FOTO: POP TV Tako kot v prvem valu tudi zdaj velja, naj bolniki ne kličejo sami, pač pa jih bodo iz bolnišnic o vsem obvestili. "Pristopili smo k ponovnemu triažiranju vseh ambulantno razvrščenih bolnikov. Kot rečeno, obravnavali bomo tiste pod nujno in zelo hitro, tiste, ki imajo redne datume, pa bomo seveda obvestili o nadomestnih terminih," je razložil Fras. Z ministrstva za zdravje so sporočili, da bo v prihodnjih dneh za bolnike s covidom na voljo več kot 700 postelj, trenutno jih je zasedenih nekaj čez 500. Če bo potreba, jih bodo zagotovili še dodatnih 300. V bolnišnicah bodo medicinsko in negovalno osebje z elektivnih zdravstvenih storitev prerazporedili v obravnavo covid bolnikov. "Tukaj bi lahko po najboljšem scenariju pridobili mogoče40 zdravnikov," meni Fras. Manj sprememb je na primarni ravni. V Zdravstvenem domu Ljubljana bodo začasno ukinili le dve dejavnosti."Kar pomeni zdravstveno vzgojo in določene storitve sester v referenčnih ambulantah. Delamo torej v vseh dejavnostih, razen v teh dveh in pa nočne zobozdravstvene ambulante," je razložil direktor ZD Ljubljana Rudi Dolšak. Letošnje leto se bo v zgodovino zapisalo kot ena največjih preizkušenj naše dobe, so prepričani v Zdravstvenem svetu. Vsak od nas - od delavca do predsednika - je dolžan po svojih močeh dati svoj prispevek, pravijo, saj da druge poti ni.