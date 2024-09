Začasno zaprtje oddelkov: zasavski župani zahtevajo rešitev

Kot so sporočili zasavski župani, ogorčeno ugotavljajo, da o stanju in posledično začasnem zaprtju navedenih dveh oddelkov v bolnišnici Trbovlje niti župani niti občine niso bili predhodno obveščeni: "Nesprejemljivo je, da tako pomembne informacije za naše prebivalce izvemo iz medijev."

Ni prvič, da se stanje v SBT prikriva in da v javnosti prihajajo različne in nepreverjene informacije. Med njimi tudi vedno znova informacije o trajnem zaprtju enega ali več oddelkov oziroma o ukinitvi SBT kot takšne, opozarjajo.

"Celotno Zasavje tega seveda pod nobenim pogojem ne bo dopustilo! Zahtevamo, da se na izredno sejo Sveta SBT povabi vse zasavske župane, vse zasavske poslance v Državnem zboru RS, oba člana Državnega sveta RS, direktorja Zdravstvenega doma Trbovlje in dr. Sama Fakina, nekdanjega ministra za zdravje RS. Datum in uro izredne seje Sveta SBT pričakujemo v najkrajšem možnem času," je v imenu vseh treh županov zapisal župan občine Trbovlje Zoran Poznič.

Kot smo poročali, so v Splošni bolnišnici Trbovlje zaradi pomanjkanja osebja v ponedeljek začasno zaprli dva oddelka, in sicer pediatrični in porodni oddelek. Oba oddelka bosta zaprta do konca tega tedna, v ponedeljek pa naj bi začela znova nemoteno delovati.