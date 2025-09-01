Svetli način
Slovenija

Začel se je 20. Blejski strateški forum, protestniki o genocidu v Gazi

Bled, 01. 09. 2025 13.26

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
84

Na Bledu se danes začenja strateški forum, ki v luči številnih kriz in načetega svetovnega reda tokrat nosi naslov Pobegli svet. Jubilejno 20. izvedbo bo zaznamovalo vprašanje vloge Evrope v novem globalnem okolju, o čemer bo spregovorila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. V ospredju prvega dne bosta še Zahodni Balkan in Ukrajina.

Na osrednjem zunanjepolitičnem dogodku, ki ga vsako leto konec poletja gosti Slovenija, se bo danes in v torek zbralo več kot 2000 udeležencev, med njimi številni visoki gosti, vključno s celotnim slovenskim političnim vrhom, še tremi premierji in tremi predsedniki.

Forum letos nosi naslov Pobegli svet, s čimer želijo po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon opozoriti na vrsto oboroženih konfliktov, vse bolj načet svetovni red in kršitve mednarodnega prava.

V ospredju razprav bo vloga Evrope v tem novem globalnem okolju, pri čemer bo strateško vizijo delovanja EU danes predstavila zunanjepolitična predstavnica Kaja Kallas.

Srečanje se bo sredi dneva začelo z uvodnimi nagovori generalnega sekretarja BSF Petra Grka, Fajonove in predsednice republike Nataša Pirc Musar. Zbrane bo nagovoril tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

Na prvem panelu bo nato govora o približevanju držav Zahodnega Balkana EU. Premier Robert Golob bo gostil razpravo s premierji Hrvaške, Albanije in Črne gore ter evropsko komisarko za širitev Marto Kos.

Kot eno od perečih vprašanj v svetu, tudi glede uveljavljanja vloge EU, bo na še enem od panelov tema vojna v Ukrajini. Ločeno se bodo razpravljavci na več panelih posvetili evropski konkurenčnosti.

Ob forumu, ki se bo nadaljeval v torek, se bodo zvrstila števila dvostranska srečanja.

Propalestinski protest ob robu

Ob robu strateškega foruma (BSF), ki se danes začenja na Bledu, so propalestinski protestniki opozarjali na genocid v Gazi, Evropi pa očitali sokrivdo. Od evropskih voditeljev so zahtevali ukrepanje. Fajonova je dejala, da si želi mirnih protestov brez žalitev, priznava pa, da bi EU lahko naredila več.

K protestu je med drugim pozivalo Gibanje za pravice Palestincev, v bližini Festivalne dvorane pa se je še pred uradnim začetkom foruma danes zbralo nekaj deset ljudi. Prihode več povabljenih so pospremili z žvižgi ter udarjanjem po loncih.

Eden od protestnikov, Jaber Elmasri, je v izjavi opozoril, da je dogajanje v Gazi test za človečnost. "Svet nas opazuje. Zgodovina nas ne bo sodila po besedah, ampak po dejanjih," je dejal Elmasri, ki je sicer državljan Slovenije, kjer živi že več let.

Poudaril je, da je bila obljuba "nikoli več", dana po drugi svetovni vojni, prelomljena. Evropske voditelje, med drugim visoko zunanjepolitično predstavnico Kallasovo, ki se udeležuje BSF, je opozoril, da imajo moč in pravno obvezo preprečiti to, kar se dogaja.

Zlatko Bojanović iz nevladne organizacije Amnesty International je od svetovnih voditeljev prav tako zahteval, naj ne gledajo stran od genocida, temveč se z njim soočijo.

Zbrani so, med drugim tudi na transparentih, pozivali še k zamrznitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, ustavitvi oboroževanja Izraela in končanju nekaznovanosti izraelskih predstavnikov.

Zunanja ministrica Fajonova je ob prihodu na forum dejala, da je to, kar se dogaja v Gazi, nedopustno in se lahko upravičeno sprašujemo, če je mednarodna skupnost padla na testu humanosti.

Izpostavila je dosedanje ukrepe Slovenije in dejala, da bi si znotraj EU želela več aktivnosti. Od protestnikov pa medtem pričakuje mirno izražanje mnenj, brez žalitev, češ da vsak gost, ki pride na BSF, pride z namenom deliti svoje mnenje.

"Danes nemoči v Evropski uniji ne gre pripisati eni osebi, imamo vrsto vlad, ki ne ukrepajo tako, kot bi si mi želeli," je dejala Fajonova, ki danes od govorcev pričakuje kritike na račun vojne v Gazi.

Fajonova z ženskim forumom

Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes pred začetkom 20. Blejskega strateškega foruma (BSF) gostila zunanje ministrice, predstavnice mednarodnih organizacij, poslanke nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Govorile so o spodobnosti v politiki v času vzpona avtoritarizmov, sovražnega govora, erozije vrednot in spoštovanja pravic.

"Ker nas je tako malo, moramo biti odličen vzor, zlasti za mlade, da krepimo zaupanje v politiko in spodbujamo ženske za vodilne položaje," je po navedbah zunanjega ministrstva v razpravi z visokimi političnimi predstavnicami poudarila Fajonova.

Udeleženke so se strinjale, da se morajo ženske političarke ne glede na različne politične afiliacije podpirati in povezovati pri naslavljanju zahtevnih izzivov ter delovati na spodoben, spoštljiv in empatičen način. Po njihovih besedah je pomembno, da ohranjajo in krepijo standarde v politiki ter vztrajajo pri osnovnih načelih spoštljivih medčloveških odnosov. 

V razpravi sta sodelovali latvijska zunanja ministrica Baiba Braže in kosovska zunanja ministrica Donika Gervalla-Schwarz, pa tudi evropska komisarka za enakost in krizno upravljanje Hadja Lahbib, generalna direktorica Svetovne trgovinske organizacije (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala, namestnica generalnega sekretarja zveze Nato Radmila Šekerinska, evropska poslanka Irena Joveva, baronica Heliceva iz britanske Lordske zbornice, podpredsednica DZ Meira Hot, veleposlanica EU v Kazahstanu Aleška Simkić in vodja delegacije EU v Afganistanu Veronika Bošković Pohar.

"Vedno se moramo zavzemati za pravice žensk in deklic, to je prioriteta naše zunanje politike, tudi v okviru nestalnega članstva Slovenije v Varnostnem svetu Združenih narodov," je še povedala ministrica Fajonova.

Slovenija si po njenih besedah prizadeva za celovito vključevanje vidika spola v delo Varnostnega sveta, v Generalni skupščini ZN pa skupaj s Španijo in Mehiko vodi pobudo Rotacija za enakost, s katero stremi k enakovredni zastopanosti spolov na vodstvenih položajih v ZN.

Zagon platforme Future 500

Pred začetkom Blejskega strateškega foruma so danes na Bledu s forumom Future 500 zagnali novo platformo, katere cilj je zagotoviti podporo za preskok najbolj obetavnih evropskih podjetij v globalne prvake. Vključiti jih želijo v razprave o ključnih politikah, povečati njihovo globalno prepoznavnost in jim omogočiti dostop do kapitala za rast.

Future 500, ki ga vodita Atlantic Council in IEDC - Poslovna šola Bled, v sodelovanju z Blejskim strateškim forumom (BSF), konferenco Podim kot partnerjem ekosistema za startupe ter ISR - Inštitutom za strateške rešitve, bo skrbel za identifikacijo in pospešek rasti 500 najbolj perspektivnih hitro rastočih podjetij iz srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope ter širše EU.

Na otvoritvenem forumu Future 500 so se danes na Bledu zbrali zbrali vodilni evropski politični odločevalci, vlagatelji, ustanovitelji hitro rastočih podjetij in inovatorji, da bi pripomogli k premostitvi vrzeli med drzno podjetniško energijo in kapitalom, strateškimi partnerji ter politikami, ki jih ambiciozna podjetja potrebujejo za rast.

bled bsf forum strategija eu
