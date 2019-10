Začel se je izkop in odvoz nevarne zemljine v prvem celjskem vrtcu

Pripravljalna dela za sanacijo vrtca Mavrica so se pričela v sredo, kot je bilo tudi načrtovano. Tekom dneva je izbrani izvajalec sanacijskih del postavil zaščitne ograje in vse potrebno za nadaljnja dela.

Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) poudarjajo, da gre za pri tem za zemljino, ki sodi med nenevarne odpadke. Zemljino bo izbran izvajalec sanacijskih del prevažal direktno na lokacijo kamnoloma Sv. Andraž nad Polzelo. Koncesionar kamnoloma, podjetje Nerinvest, ima za predelavo teh odpadkov okoljevarstveno dovoljenje. Sanacija obeh vrtcev, torej Vrtca Anice Černejeve (enota Mavrica) in Vrtca Zarja (enota Ringaraja), bo pomenila okoli 2.000 m3 neonesnaženega izkopa.

Po časovnem načrtu morajo biti dela končana v 130 dneh po podpisu pogodbe, kar pomeni do konca februarja prihodnje leto. Glavna gradbena dela – odstranitev onesnažene zemljine in dovoz tampona ter nove zemlje – morajo biti zaključena predvidoma v dveh mesecih, nato sledi postavitev travnega tepiha in vsa ostala dela na igriščih (pohodne površine, igrala, ograje in podobno).