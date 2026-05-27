Začel se je kurban bajram, molitve v več krajih po Sloveniji

Porić je v nagovoru na osrednji barjamski slovesnosti v Ljubljani, ki se je v tamkajšnjem Muslimanskem kulturnem centru začela ob 5.55, islam označil za vero upanja in optimizma, ki vsakomur ponuja priložnost za pokoro in nov začetek. Poudaril pa je, da morajo biti pri tem iskreni, so navedli v Islamski skupnosti v RS. "Brez iskrenosti in predanosti je hadž lahko le zunanja slovesnost, podobna ravnanju tistih, ki nenehno molijo, a notranje ostajajo nespremenjeni," je dejal Porić. Hadž po njegovih besedah uči, da so ljudje pred Bogom enaki in da med njimi ni materialnih razlik, temveč štejejo le čista srca in iskreni nameni.

Mufti Nevzet Porić FOTO: Bobo

Opozoril je, da smo še vedno priča prizorom trpljenja, vojn, poniževanja ljudi in svetovne brezbrižnosti, poleg tega v svetu znova naraščajo "populizem, strah pred drugačnim in jezik, ki ljudi ločuje, namesto da bi jih povezoval". "Svet postaja čedalje glasnejši, a hkrati vse bolj prazen," meni. Omenil je tudi poslanca Ibrahima, o katerem piše Koran, v Bibliji pa je znan kot Abraham, ki je kot voditelj prevzel odgovornost in po Porićevih navedbah ostaja moralni steber monoteističnih tradicij. "V današnjem svetu ne potrebujemo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora. Ne potrebujemo voditeljev, ki ljudi razdvajajo in jih obračajo drugega proti drugemu. Potrebujemo ljudi, ki so taki kot Ibrahim, ljudi, ki povezujejo, spodbujajo dobro in branijo dostojanstvo vsakega človeka ne glede na to, kdo je," je poudaril. Med drugim je Porić ocenil tudi, da Islamska skupnost v Sloveniji stoji na trdnih temeljih, ki so jih postavili njihovi predniki. Po njegovih besedah si prizadevajo nenehno izboljševati njeno delo in krepiti njene dejavnosti. Bajramsko molitev so pripravili tudi v več drugih krajih po Sloveniji, in sicer v Kranju, Tržiču, na Jesenicah, v Škofji Loki, Postojni, Ajdovščini, Kopru, Kočevju, Trbovljah, Celju, Velenju, Mariboru, Sežani, Novi Gorici, Krškem in Novem mestu.

Jutranja bajramska slovesnost Bobo

