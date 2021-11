Začel se je virtualni Slovenski knjižni sejem, spomladi morda v živo

V uvodnem nagovoru je generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Aleš Cantarutti izpostavil, da je v času, ko se soočamo s številnimi omejitvami, lahko prav knjiga naša zvesta spremljevalka. Vendar pa razmere v slovenskem knjigotrštvu in založništvu niso rožnate. Dejavnost je po njegovih besedah med bolj prizadetimi zaradi epidemije covida-19, saj so bile knjigarne kar nekaj časa zaprte.

Je pa kot pozitivno izpostavil možnost nakupa knjig z letošnjimi turističnimi boni. Napovedal je tudi, da bodo na GZS razmislili, da bi knjižni sejem ali vsaj njegovo regionalno različico izpeljali že spomladi.

Rupel: Priča smo precejšnjim spremembam pri branju in pisanju knjig

Iz sejemskega studia so o vplivu pandemije na knjigo in slovenski knjižni trg razmišljali direktor Javne agencije za knjigo RS (Jak) Dimitrij Rupel, predsednik upravnega odbora sejma Miha Kovač ter avtorja Lila Prap in Tone Partljič.

Po Ruplovih besedah smo trenutno priča precejšnjim spremembam pri branju in pisanju knjig, saj ne le epidemija, ampak tudi prelomne tehnološke spremembe prestavljajo komuniciranje in sporočila iz tiskanih medijev v elektronske, vse več pa je branja na spletu.