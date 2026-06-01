Začela se je akcija Mikrobilnost, pod drobnogledom vozniki e-skirojev

Podatki kažejo, da so vozniki e-skirojev med najbolj ranljivimi udeleženci cestnega prometa. V letu 2025 je policija zabeležila 300 prometnih nesreč z udeležbo voznikov e-skirojev, kar je 12 odstotkov več kot leto prej. V teh nesrečah je bilo 45 oseb huje telesno poškodovanih, 193 pa jih je utrpelo lažje poškodbe. Do 25. maja letos pa so bili vozniki e-skirojev udeleženi v 80 prometnih nesrečah, v katerih sta umrli dve osebi, 12 oseb je bilo huje, 55 pa lažje poškodovanih, so na AVP navedli v sporočilu za javnost.

E-skiroji so v zadnjih letih postali pomemben del sodobne mobilnosti predvsem v mestnih središčih, kot hitro, praktično in okolju prijazno prevozno sredstvo. Zahtevajo dobro ravnotežje, zbranost in hitro odzivanje. Že trenutek nepozornosti lahko povzroči padec ali trk. Ob hitrem porastu njihove uporabe pa narašča tudi število prometnih nesreč in poškodb, zato na AVP in Generalni policijski upravi (GPU) opozarjajo na pomen odgovorne, previdne in pravilne vožnje.

Največ prometnih nesreč se zgodi med odraslimi uporabniki e-skirojev, predvsem v starostni skupini med 35. in 44. letom, pa tudi med mlajšimi od 14 let. Prav zaradi povečanega števila nesreč in hudih poškodb mladih voznikov, pa tudi zaradi uskladitve z evropskimi praksami, se je februarja 2026 zvišala starostna meja za uporabo lahkih motornih vozil. Po novem lahko e-skiro v cestnem prometu vozi le oseba, starejša od 15 let, opozarjajo na AVP.

"Zelo nas skrbi ravnanje skupin mladoletnikov, ki na pogosto predelanih mopedih in e-skirojih tekmujejo in svoje podvige celo snemajo in delijo na družbenih omrežjih. Vse pozivamo, naj se zavedajo vseh nevarnosti, ki prežijo na njih," je v izjavi ob današnjem začetku akcije dejala direktorica AVP Saša Jevšnik Kafol.

Analize kažejo, da več kot polovica huje poškodovanih voznikov e-skirojev ni uporabljala zaščitne čelade. Med huje poškodovanimi jo je uporabljalo le 35,6 odstotka voznikov, pri lažje poškodovanih pa 36,8 odstotka. Čelada lahko bistveno zmanjša posledice padca, predvsem poškodbe glave, ki so med najpogostejšimi poškodbami pri voznikih e-skirojev. Zato jo AVP priporoča vsem voznikom e-skirojev, ne glede na starost ali dolžino poti in ne le do zakonsko določene starosti 18 let.

Pristojni za področje varnosti v prometu pa se zavzemajo za še več ukrepov. Med drugim za uvedbo osnovnega usposabljanja po vzoru kolesarskega izpita, za obvezno zavarovanje odgovornosti, vzpostavitev evidence e-skirojev in učinkovitejše ukrepanje proti predelanim vozilom, kar vključuje tudi možnost odvzema tehnično neustreznih vozil, je naštela direktorica AVP.

"Predelani oz. odklenjeni e-skiroji lahko namreč dosežejo še veliko višje hitrosti od predvidene in posledično se lahko dosežejo tudi resnejše poškodbe," je dodala. Med drugim so ljubljanski redarji pri lanskem rekorderju na e-skiroju namerili hitrost 90 kilometrov na uro, je dodal Deni Šuligoj iz odseka za redarstvo Mestne občine Ljubljana.

Direktorica AVP je posebej nagovorila starše, naj ne dovolijo otrokom odklepanja oziroma predelav lahkih motornih vozil. Prav tako naj otroke spodbujajo k uporabi čelade in naj preverijo, ali poznajo cestnoprometne predpise. Hkrati je vse pozvala, naj pri vožnji ne uporabljajo slušalk in telefonov, naj se osredotočijo na samo vožnjo in naj nosijo svetla oblačila, da jih bodo vozniki prej opazili.