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Začela se je akcija Mikrobilnost, pod drobnogledom vozniki e-skirojev

Ljubljana, 01. 06. 2026 15.50 pred 23 dnevi 4 min branja 7

Avtor:
STA N.V.
Voznik električnega skiroja z motoristično čelado

Agencija za varnost prometa (AVP) in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem evropske mreže prometnih policij Roadpol po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov.

E-skiroji so v zadnjih letih postali pomemben del sodobne mobilnosti predvsem v mestnih središčih, kot hitro, praktično in okolju prijazno prevozno sredstvo. Zahtevajo dobro ravnotežje, zbranost in hitro odzivanje. Že trenutek nepozornosti lahko povzroči padec ali trk. Ob hitrem porastu njihove uporabe pa narašča tudi število prometnih nesreč in poškodb, zato na AVP in Generalni policijski upravi (GPU) opozarjajo na pomen odgovorne, previdne in pravilne vožnje.

Podatki kažejo, da so vozniki e-skirojev med najbolj ranljivimi udeleženci cestnega prometa. V letu 2025 je policija zabeležila 300 prometnih nesreč z udeležbo voznikov e-skirojev, kar je 12 odstotkov več kot leto prej. V teh nesrečah je bilo 45 oseb huje telesno poškodovanih, 193 pa jih je utrpelo lažje poškodbe. Do 25. maja letos pa so bili vozniki e-skirojev udeleženi v 80 prometnih nesrečah, v katerih sta umrli dve osebi, 12 oseb je bilo huje, 55 pa lažje poškodovanih, so na AVP navedli v sporočilu za javnost.

Voznik električnega skiroja z motoristično čelado
Voznik električnega skiroja z motoristično čelado
FOTO: Shutterstock

Največ prometnih nesreč se zgodi med odraslimi uporabniki e-skirojev, predvsem v starostni skupini med 35. in 44. letom, pa tudi med mlajšimi od 14 let. Prav zaradi povečanega števila nesreč in hudih poškodb mladih voznikov, pa tudi zaradi uskladitve z evropskimi praksami, se je februarja 2026 zvišala starostna meja za uporabo lahkih motornih vozil. Po novem lahko e-skiro v cestnem prometu vozi le oseba, starejša od 15 let, opozarjajo na AVP.

"Zelo nas skrbi ravnanje skupin mladoletnikov, ki na pogosto predelanih mopedih in e-skirojih tekmujejo in svoje podvige celo snemajo in delijo na družbenih omrežjih. Vse pozivamo, naj se zavedajo vseh nevarnosti, ki prežijo na njih," je v izjavi ob današnjem začetku akcije dejala direktorica AVP Saša Jevšnik Kafol.

Analize kažejo, da več kot polovica huje poškodovanih voznikov e-skirojev ni uporabljala zaščitne čelade. Med huje poškodovanimi jo je uporabljalo le 35,6 odstotka voznikov, pri lažje poškodovanih pa 36,8 odstotka. Čelada lahko bistveno zmanjša posledice padca, predvsem poškodbe glave, ki so med najpogostejšimi poškodbami pri voznikih e-skirojev. Zato jo AVP priporoča vsem voznikom e-skirojev, ne glede na starost ali dolžino poti in ne le do zakonsko določene starosti 18 let.

Pristojni za področje varnosti v prometu pa se zavzemajo za še več ukrepov. Med drugim za uvedbo osnovnega usposabljanja po vzoru kolesarskega izpita, za obvezno zavarovanje odgovornosti, vzpostavitev evidence e-skirojev in učinkovitejše ukrepanje proti predelanim vozilom, kar vključuje tudi možnost odvzema tehnično neustreznih vozil, je naštela direktorica AVP.

"Predelani oz. odklenjeni e-skiroji lahko namreč dosežejo še veliko višje hitrosti od predvidene in posledično se lahko dosežejo tudi resnejše poškodbe," je dodala. Med drugim so ljubljanski redarji pri lanskem rekorderju na e-skiroju namerili hitrost 90 kilometrov na uro, je dodal Deni Šuligoj iz odseka za redarstvo Mestne občine Ljubljana.

Direktorica AVP je posebej nagovorila starše, naj ne dovolijo otrokom odklepanja oziroma predelav lahkih motornih vozil. Prav tako naj otroke spodbujajo k uporabi čelade in naj preverijo, ali poznajo cestnoprometne predpise. Hkrati je vse pozvala, naj pri vožnji ne uporabljajo slušalk in telefonov, naj se osredotočijo na samo vožnjo in naj nosijo svetla oblačila, da jih bodo vozniki prej opazili.

električni skiro
električni skiro
FOTO: Miro Majcen

Vozniki e-skirojev morajo voziti po kolesarskih površinah. Kjer teh ni, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča v naselju. Vožnja po pločniku ni dovoljena, razen če je posebej označen pas za kolesarje ali skupna površina. Prav tako nista dovoljeni vožnja v napačno smer po kolesarskih površinah in vožnja čez prehod za pešce brez sestopa z e-skiroja. Ker je e-skiro skoraj neslišen, morajo vozniki e-skirojev hitrost prilagoditi pešcem ter jih nase pravočasno opozoriti z zvočnim signalom, poudarjajo na AVP.

Lani je policija pri voznikih e-skirojev ugotovila 1257 kršitev cestnoprometnih predpisov, do 25. maja letos pa 342 kršitev. Najpogostejše kršitve so povezane z neuporabo zaščitne čelade, vožnjo po nepravilni strani oziroma v nepravilni smeri in vožnjo pod vplivom alkohola.

Policisti bodo v tem tednu dosledno ukrepali zoper vse kršitelje, še posebej bodo iskali odgovornost staršev, je povedal Matjaž Leskovar iz sektorja prometne policije na GPU. Udeležence prometnih nesreč pa pozval, da si izmenjajo podatke za morebitno kasnejše razčiščevanje okoliščin nesreče.

Na urgentnem kirurškem bloku Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so lani obravnavali 765 poškodovanih uporabnikov e-skirojev in skirojev, letos do konca maja več kot 260. Največ primerov je v poletnih mesecih, pogosto pa gre pa za poškodbe glave, obraza, zapestij, ramen, prsnega koša in spodnjih okončin, so podatke UKC predstavili v izjavi za medije.

e-skiro avp policija akcija mikromobilnost
24ur.com Poostren policijski nadzor: lani 83 prometnih nesreč e-kolesarjev
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KOMENTARJI7

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Yon Dan
01. 06. 2026 19.39
Potrebno jih je prepovedati, ukiniti, kot na Nizozemskem.
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+1
2 1
SDS_je_poden
01. 06. 2026 19.42
Dej ne bluzi.
Odgovori
-3
0 3
SDS_je_poden
01. 06. 2026 19.43
Pa tudi ni res to, kar pišeš. Dovoljeni so modeli, ki jih država odobri.
Odgovori
+1
1 0
SDS_je_poden
01. 06. 2026 19.27
Sem voznik eskiroja, vozim odgovorno, varno, z zaščitno opremo. Zakaj moram vedno znova brati blesarije o skirojih? Zakaj moram vedno znova brati o nevzgojenih pamžih, ki norijo s skiroji? Usekajte tastare po žepu, da bodo pisano gledali, pa bo hitro red.
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+3
4 1
Petur
01. 06. 2026 17.00
enostavno bi uredili hitrost e skirojev..zaseg,prvič kazen,plačajo starši za dvig široka, drugič uničenje...vendar se mi zdi da gredo široki v nos vsem županom ki hočejo tržiti jihove ski Roje po vseh eu mestih...
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+1
1 0
Špica
01. 06. 2026 16.25
po kranju jih je dost teh mulckov s skiroji in po naseljih divjajo to ni hitrost nikoli 25 brez celad pa ae staro tm okoli 10 let ne vem kaj tem starsem ni jasno ,da jim to dovoljujejo.
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+2
3 1
oježeš
01. 06. 2026 17.00
Pa še res je. Pa otroci izpod 10 let starosti prevažajo na e-skirojih še precej mlajše otroke. Enako tudi starši. Ni pa nobene razlike od kolesarjev. Na urejeni stezi, ki je na istem nivoju kot pločnik za pešce, se ko je vse prazno pripelje eden ali drugi in ne po stezi za kolesarje ampak striktno po strani, kjer je pločnik za pešce. Ne vem, ali slabo vidijo, ali jim ista širina pločnika in klesarske steze, ne da vizualnega vidika razločevanja. In ko se slučajno znajde na pločniku pešec, tega lepo obidejo in takoj nato zapeljejo nazaj na pločnik za pešce. Je pa tudi obratno, pešci ne ločijo, kaj je za koga.
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+1
1 0
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