Začela se je izrazita odjuga, a že kmalu bo ponekod lahko spet snežilo

Za nami je desetdnevno obdobje zimskega vremena, pred nami pa izrazita odjuga, ki bo talila sneg tudi v višje ležečih alpskih dolinah. Spremembo vremena je že naznanil jugozahodni veter, ki se bo še okrepil, kar nam bo poleg višjih temperatur prineslo tudi dež. Toplo vreme pa ne bo trajalo prav dolgo, saj nas bo, kot vse kaže, že v soboto prešla hladna fronta in meja sneženja se bo ponekod lahko spet spustila do nižin.

icon-expand Z jugozahodnim vetrom bo k nam v prihodnjih dneh dotekal občutno toplejši zrak. FOTO: POP TV

Nad našimi kraji že od včerajšnjega dneva piha jugozahodni veter, ki nam prinaša za ta čas zelo topel zrak. Vendar pa jugozahodniku še ni uspelo prepihati vse Slovenije, zato so današnje jutranje temperature zelo raznolike. V bolj prevetrenih krajih vzhodne in južne Slovenije se gibajo od 5 do 8 stopinj Celzija. Povsem drugače je v zatišnih legah severne Slovenije, kjer se je živo srebro spustilo globoko pod ničlo. V Ratečah so ob sedmi uri zjutraj izmerili celo –11 stopinj Celzija, na Bohinjskem so termometri pokazali –7, v Šmartnem pri Slovenj Gradcu pa –6 stopinj Celzija. Malo pod ničlo se je ohladilo tudi v severnem delu Ljubljanske kotline.

Mrzlo vreme, ki smo ga imeli v preteklih dneh, je bilo zelo primerno za poskuse z vročo vodo. Ali ste vedeli, da vroča voda pri zelo nizkih temperaturah zraka zmrzne prej kot mrzla voda? Če bi mrzlo vodo vrgli v zrak, bi se z njo le polili, medtem ko se vroča voda zelo hitro spremeni v ledene kristalčke, kar lahko ob vzhajajočem soncu ustvari čudovite prizore:

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V prihodnjih dneh bodo razmere za ljubitelje snega in mraza precej manj idilične. Topli zahodni vetrovi bodo že danes mrzel zrak potisnili daleč stran od naših krajev. Pravo zimo bodo tako danes imeli le še na skrajnem vzhodu in severu stare celine, kjer bodo temperature ob oblačnem in vetrovnem vremenu marsikje ves dan vztrajale pod –10 stopinjami Celzija, drugod po Evropi pa bo kar krepko nad ničlo. V Franciji se bo ogrelo do 15 stopinj Celzija, prav veliko manj pa ne bo niti pri nas. Jugozahodni veter se bo še okrepil Sreda bo v zahodni, deloma osrednji in južni Sloveniji oblačna z občasnimi manjšimi padavinami, ki bodo pogostejše nad hribovitimi predeli. Po nižinah bo deževalo, meja sneženja bo na nadmorski višini med 800 in 1100 metrov. Drugod bo suho, na vzhodu tudi precej sončno, vendar vetrovno. Pihal bo jugozahodni veter. Veter bo najizrazitejši na Štajerskem in v Prekmurju, kjer bodo popoldne in zvečer najmočnejši sunki dosegali hitrost okoli 70 kilometrov na uro. Še bolj vetrovno bo v višjih legah. V krajih nad nadmorsko višino okoli 1000 metrov bodo najvišje hitrosti jugozahodnika na izpostavljenih mestih lahko tudi krepko nad sto kilometrov na uro. Možen bo lokalen vetrolom. Zaradi jugozahodnika bodo popoldanske temperature marsikje na vzhodu države presegle 10 stopinj Celzija. Kakšna stopinja manj bo ob morju. Drugod bo od 4 do 8 stopinj Celzija, malo nad ničlo bo tudi v alpskih dolinah.

icon-expand Vremenska napoved za današnje popoldne FOTO: POP TV

Še toplejša bosta četrtek in petek V četrtek se vreme ne bo veliko spremenilo, kar pomeni, da bomo še naprej pod vplivom okrepljenega jugozahodnega vetra, ki bo zahodni polovici Slovenije prinašal oblake in dež, vzhodni polovici pa tudi nekaj sonca. V petek bo ozračje nestabilno. Padavine na zahodu se bodo okrepile in popoldne širile proti vzhodu. Predvsem v bližini morja bodo nastale posamezne nevihte. Meja sneženja bo visoko in sicer na nadmorski višini okoli 1500 metrov, nekoliko nižje bo snežilo le na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank. Tako v četrtek kot tudi v petek bodo že jutranje temperature v večjem delu države krepko nad ničlo, čez dan pa se bodo v vzhodni Sloveniji in ob morju, kjer bo veter najizrazitejši in kjer bo tudi nekaj sonca, dvignile v bližino 15 stopinj Celzija.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: 24ur.com