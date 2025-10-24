Svetli način
Slovenija

Pobudniki referenduma: Zakon prinaša trpljenje. Nasprotniki: Nikogar v nič ne sili

Ljubljana, 24. 10. 2025 07.53 | Posodobljeno pred 14 dnevi

STA , N.L. , M.S.
29

Pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je začela uradna kampanja. Kdo vse bo organizator kampanje, bo znano prihodnji teden. Nasprotniki in zagovorniki zakona bodo lahko volivce prepričevali do 21. novembra ob polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Zatem pa bo odločitev o usodi zakona v rokah volivcev. Koalicijske stranke in društvo Srebrna nit, ki bodo v kampanji nastopali kot zavezništvo, ob začetku nagovarjanja volivcev vanj vabijo vse podpornike zakona. V kampanji bodo sicer pozivali k oddaji glasu za.

Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum. Ta znaša 339.205 glasov.
Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum. Ta znaša 339.205 glasov.

Za referendumsko kampanjo štejejo oglaševalske vsebine in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na referendumu. Vsi organizatorji kampanje bodo znani po torku, ko se izteče rok, do katerega morajo organizatorji odpreti posebne transakcijske račune in o tem obvestiti Državno volilno komisijo.

Pobudniki referenduma pod vodstvom Aleša Primca, ki so si nadeli ime koalicija proti zastrupitvi bolnikov, so ob današnjem začetku volilne kampanje v sporočilu za javnost volivce pozvali k oddaji glasu proti zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Nagovarjajo jih tudi k aktivni udeležbi v kampanji in napovedujejo, da sami pripravljajo "čudovito, vsebinsko, kulturno in na znanstvenih dejstvih temelječo referendumsko kampanjo". Državljane, ki nasprotujejo zakonu tako pozivajo, da pripravijo načrt, pri čemer jim med drugim predlagajo ozaveščanje in deljenje njihovega mnenja kot tudi organizacijo posameznih srečanj.

Ocenjujejo, da bo boj na referendumu težak, a so prepričani, da je pravica na njihovi strani, "velika množica srčnih, pokončnih ljudi" pa odločenih, da na glasovanju zavrnejo zakon, ki je po njihovi oceni nevaren in krivičen.

Med argumenti proti zakonu so nanizali še nekaj argumentov. Med drugim ocenjujejo, da zakon prinaša trpljenje za bolnike in njihove bližnje, ne prinaša izbire, pač pa uvaja prisilo in teror nad bolniki. Prepričani so tudi, da je zakon resnična zdravstvena in pokojninska reforma vlade Roberta Goloba s ciljem zmanjšati število bolnikov ter s tem stroške zdravstvene in pokojninske blagajne.

Menijo tudi, da zakon prinaša vrsto zlorab in krši ustavno določbo o nedotakljivosti življenja. Poudarjajo še, da bolniki potrebujejo zdravljenje, lajšanje bolečin, pomoč in bližino, ne pa strupa, kot sami vidijo pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Koalicija izpostavlja pravico do odločanja o lastnem življenju

V SD, Levici in društvu Srebrna nit so danes izpostavili možnost izbire in pravice odločanja o lastnem življenju. Poudarili so, da zakon ničesar ne vsiljuje, pač pa tistim, ki se znajdejo v nepredstavljivo težkih trenutkih, daje izbiro in možnost do dostojnega življenja in slovesa, namesto, da jih sili v dolgotrajno trpljenje.

Po besedah poslanke SD Mojce Šetinc Pašek zakon v ničemer ne govori o tem, o čemer govorijo nasprotniki zakona. "Ta zakon ne govori o evtanaziji, ampak govori o pravici pri prostovoljnem končanju življenja. Vsebuje vse potrebne varovalke, visoke standarde. Vse, o čemer govorijo predlagatelji, da v tem zakonu ni, ta zakon vsebuje," je nanizala. Izpostavila je tudi, da zakon v ničemer ne izključuje paliativne oskrbe.

"Zakon nikogar v nič ne sili, nikomur nič ne vsiljuje, daje pa možnost, daje izbiro, da se tisti, ki trpijo brez upanja na ozdravitev, če želijo, poudarjam, če želijo, lahko poslovijo v miru, pri polni zavesti in ob svojih najdražji," je navedel še poslanec Levice Milan Jakopovič.

Podporniki zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja
Podporniki zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Predstavnik društva Srebrna nit Andrej Pleterski pa je bil kritičen tudi do navedb pobudnikov referenduma, da so njihovi argumenti znanstveno utemeljeni. Kot je navedel, so bile tudi nekatere njegove izjave uporabljene za manipuliranje. "V nadaljevanju te kampanje seveda lahko pričakujemo množico podtikanj, zavajanj, zlasti v dobi, ko je na delu umetna inteligenca, je to otročje lahko," je ocenil. Po njegovem prepričanju pa je resničnost, na katero se lahko opre vsak posameznika, trpeča izkušnja posameznikov iz svoje okolice. "To doživetje je tisto, ki je resnično in ki naj vsakogar privede na referendum," je sklenil.

Tako podporniki zakona poudarjajo, da gre pri tokratnem referendumskem vprašanju za vse ljudi. "Seveda bi se kaj izcimilo kot boj za oblast, ampak vendarle moramo ljudje razumeti - tu se borimo za svoje pravice. V državnem zboru smo to že izglasovali in zdaj je na ljudeh, da zakon potrdijo," je poslanka Gibanja Svoboda Tereza Novak ocenila to, kako težko bo v zadnjih mesecih mandata na referendumu obraniti zakon. Pleterski pa je izpostavil, da nasprotniki zakona računajo, da bodo samo oni prišli na referendum, zato je pozval, naj se to ne zgodi, saj bo od udeležbe odvisen rezultat referenduma.

Enomesečna kampanja

S svojimi stališči bodo volivce lahko nagovarjali v času enomesečne kampanje, zatem pa bo nastopil volilni molk in o podpori zakonu, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi, se bodo v nedeljo, 23. novembra, izrekali volivci.

Za uspeh referenduma morajo njegovi pobudniki doseči zavrnitveni kvorum. Ta glede na trenutno število volilnih upravičencev znaša 339.205 glasov.

referendum pomoč pri končanju življenja zakon kampanja volivci
flojdi
24. 10. 2025 18.51
+3
Lahko prepricujejo.kogarkoli.mene ne.ko /če bom v podobnem kot moja mami nekoč...ne želim samo še ležat in tulit od bolečin.pa zdaj obstajajo verjetno veliiko boljši ubijalci" bolečin..torej nočem samo še zadeto" ležat..brez upanja na izboljšanje pika
ODGOVORI
3 0
FIRBCA
24. 10. 2025 12.34
-4
Za to odloca samo BOG in nihce drugi.
ODGOVORI
4 8
fenix888
24. 10. 2025 21.08
Aja tako kot se je bog odločil da ti trpiš a ne? Bog je dal tudi svobodno voljo ljudem in sem siguren da noče da njegovi otroci v mukah trpijo... priznaj da te vodita STRAH in fanatizem... zdravniki se ne strinjajo ker imajo raje obiske bolnikov predpisovanje receptov kontrole specialisti terapija ki ne pomaga ljudje v mukah trpijo paliativna oskrba ki ne deluje ... končni bolniki in trajni bolniki obiskujejo zdravnike redno in tile na ZZZS( nebi bilo prvič) izdajo večji račun kot dejansko stane in razlika v žep... delam v zdravstvu in vem... živali olajšajo muke ker če lastnik nebi mogel plačat bi jih pustil zavetišče ali veterinar pa noče NIČ NE ZASLUŽIJO... vedno sprva rečejo najbolje uspavat ... na ljudeh ko pa služijo pa veš da nebo tako...in tale kampanja "velikih srčnih ljudi" je navadna manipulacija ... preprosto se reče izberi kar se vam zdi prav ne pihanje na dušo samo da se zmaga tekma... ZA PROSTOVOLJNO KONČANJE ŽIVLJENJA dokler ne znajo ozdravit bolezni...
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
24. 10. 2025 11.39
-2
Kanada je od leta 2016, ko je liberalna vlada premierja Justina Trudeauja legalizirala tako imenovano »medicinsko pomoc pri umiranju«, evtanazirala približno 90.000 ljudi....Leta 2024 je bilo v Kanadi približno 16.500 smrtnih zrtev zaradi evtanazije, kar predstavlja 5 % vseh smrti....
ODGOVORI
3 5
bronco60
24. 10. 2025 11.24
+8
Kako ste lahko tako slepi, da ne razumete, da je to samo za nesrečnike, ki ne morejo več prenesti bolečin, ne pa kar za vse, vsak se mora strinjat z tem. Primca bo pa itak Karma dohitela in prav je tako.
ODGOVORI
9 1
tornadotex
24. 10. 2025 11.20
-7
Zdravniki so rekli NE !! Ne morejo zjutraj zdraviti, zvečer pa ubijati !!! Potem to niso več zdravniki...kdo pa jim bo še zaupal !
ODGOVORI
2 9
zibertmi
24. 10. 2025 12.40
-2
zdravniki ,predvsem fides,veliko govorijo,opravljajo urgentno,dežurno delo,pa te ne vzame,ker nisi njegov pacoent.od corone,ko je janez uzakonil 1500 pacientov na enega zdravnika,te nihče več ne vzame,ker imajo po zakonu dovolj pacientov
ODGOVORI
1 3
bronco60
24. 10. 2025 14.19
+0
tornadotex, zakaj širiš sovraštvo??? Nihče ne bo nikogar ubil, preveč poslušaš župnika in Princa.
ODGOVORI
3 3
metaloh
24. 10. 2025 11.17
-7
To ni pomoč ,,pri končanju,, pač pa pomoč uboja. To je povsem isto, kot bi prinesel pacientu pištolo,pa bi rekel glej pomagam ti...
ODGOVORI
2 9
flojdi
24. 10. 2025 18.53
??je potlej samomor sprejemljivejši..za vas
ODGOVORI
0 0
Majzelj
24. 10. 2025 10.48
-2
Ko se odloča za druge je z lahkoto "za", ko se gre pa zate je pa "ne".
ODGOVORI
2 4
zmerni pesimist
24. 10. 2025 10.39
+4
Sem za ker sem v družini imel bolnika ki 6 let ni vedel za sebe
ODGOVORI
6 2
FIRBCA
24. 10. 2025 12.36
-1
Zmerni pesimist. Socustujem steboj vendar ce bo bolnik ne mocen in ne priseben se to ne bo smelo izvajati tako da sam zavajanje in trosenje denarja.
ODGOVORI
2 3
Smuuki
24. 10. 2025 10.29
-5
Ko bomo dovolj zreli bomo poslušali vsebino predloga. Danes nanesto razuma odločajo čustva. Velika večina prvo preveri kdo je predlagatelj in se odloča na osnovi tega. Levo volilno telo zavrača predloge desnice in obratno. Narobe in nepomembno je kdo predlaga. Pomembna je vsebina predloga. Mislim pa da bomo še nekaj časa žrtev manipulacij iz tega razloga. Kljub vsemu 3 sekudne počasneje dela razumski del možgankv kot čustveni del. Od tu izvira rek štej do 10 in šele tedaj odreagiraj
ODGOVORI
1 6
zibertmi
24. 10. 2025 11.32
+5
vi ste tako v temi,da boste naredili referendum o splavu
ODGOVORI
5 0
zibertmi
24. 10. 2025 11.36
+2
Pravica do splava je v Sloveniji zapisana v 55. členu slovenske ustave.verjetno boste kot opozicija spremenili ustavo
ODGOVORI
3 1
Smuuki
24. 10. 2025 15.26
-1
Zanimivo kako ste vi krvoločni. Ni dovolj splav na začetku življenja. Zdaj bi spravljali s sveta še trpeče da vam jih ni treba gledat
ODGOVORI
1 2
ArkaMast
24. 10. 2025 10.25
+2
Pa kdaj bo tega že konec? Koliko referendumov še? Ravno kar je bil.
ODGOVORI
3 1
zibertmi
24. 10. 2025 10.15
+5
zapravljanje davkoplačevalskega denarja se na daljuje.99% sproženih referendumov je s strani sds nameščencev od primca do kovačiča in ostalih.99% jih sds tudi izgubi.
ODGOVORI
7 2
RDPESA
24. 10. 2025 10.00
+3
Tega Primca podobne bi morali prepovedat s posebnim zakonom
ODGOVORI
6 3
Smuuki
24. 10. 2025 10.31
-4
Si na varni strani. Izvajamo ideje maljevca, aste,mesca, goloba. Tebi se ni treba bati za enega primca. 😀😀😀😀😀. Če te ideje levice osrečujejo si srečen
ODGOVORI
2 6
RDPESA
24. 10. 2025 11.30
+2
Kakšne ideje? Ne bluzi.. Več naorednih držav ima te stvari lepo urejene.. Pri nas pa je bit proti samo zato, da nekomu kaj ne uspe. A ne spregledaš, da je v igri samo boj za oblast in ne boj za naš boljši jutri..
ODGOVORI
3 1
mackon08
24. 10. 2025 09.05
+2
100x za
ODGOVORI
6 4
Darko32
24. 10. 2025 09.30
+1
Da je potrebno biti 100X PROTI.
ODGOVORI
4 3
Vera in Bog
24. 10. 2025 08.27
+0
Bomo zmogli reči ne?
ODGOVORI
4 4
Darko32
24. 10. 2025 11.00
+0
90% vseh bo glasovalo PROTI. O tej temi ne more odločati politika iz vrst potomcev komunistične idelogije, katera s eje drla, da so oni edini vodilni v delavskem razredu in so zato pospravljali po tekočem traku drugače misleče brez sojenj. Sedaj pa je to verzija 2, kjer bodo politiki odločali kdo lahko živi in kdo ne. Jaz sem poslušal zdravnike, kateri opravljajo z dušo in srcem to poslanstvo in so povedali svoj NE, ter ga argumetnirali. Namesto bi bolnikom pomagali po svojih najboljših močeh se delqajo norca iz starejših in jih na vseh možnih metodah in načinih zlorabljajo. Vsi se hudičevo dobro spominjamo, kjer so dodniki metali v smeti oporoke in tako spoštovali poslednjo voljo starejših ljudi. Sedaj pa kobajagi jim pomagajo tako, da so jim dali možnost obvezne prostovoljne izbire o eksekuciji, kar nesporno je ta ideologija teh sedaj na oblasti.Že to kako se obnašajo ljudje, kateri se oklicujejo, da so nepristrasnki in neodvisni točno in eksaktno kažejo politično pripadnost in kažejo, da na sodiščih delujej še zmeraj eleva ideologija v vsem svojem sjaju.
ODGOVORI
3 3
