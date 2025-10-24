Pobudniki referenduma: Zakon prinaša trpljenje. Nasprotniki: Nikogar v nič ne sili

Pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je začela uradna kampanja. Kdo vse bo organizator kampanje, bo znano prihodnji teden. Nasprotniki in zagovorniki zakona bodo lahko volivce prepričevali do 21. novembra ob polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Zatem pa bo odločitev o usodi zakona v rokah volivcev. Koalicijske stranke in društvo Srebrna nit, ki bodo v kampanji nastopali kot zavezništvo, ob začetku nagovarjanja volivcev vanj vabijo vse podpornike zakona. V kampanji bodo sicer pozivali k oddaji glasu za.

Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum. Ta znaša 339.205 glasov. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Za referendumsko kampanjo štejejo oglaševalske vsebine in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na referendumu. Vsi organizatorji kampanje bodo znani po torku, ko se izteče rok, do katerega morajo organizatorji odpreti posebne transakcijske račune in o tem obvestiti Državno volilno komisijo. Pobudniki referenduma pod vodstvom Aleša Primca, ki so si nadeli ime koalicija proti zastrupitvi bolnikov, so ob današnjem začetku volilne kampanje v sporočilu za javnost volivce pozvali k oddaji glasu proti zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Nagovarjajo jih tudi k aktivni udeležbi v kampanji in napovedujejo, da sami pripravljajo "čudovito, vsebinsko, kulturno in na znanstvenih dejstvih temelječo referendumsko kampanjo". Državljane, ki nasprotujejo zakonu tako pozivajo, da pripravijo načrt, pri čemer jim med drugim predlagajo ozaveščanje in deljenje njihovega mnenja kot tudi organizacijo posameznih srečanj. Ocenjujejo, da bo boj na referendumu težak, a so prepričani, da je pravica na njihovi strani, "velika množica srčnih, pokončnih ljudi" pa odločenih, da na glasovanju zavrnejo zakon, ki je po njihovi oceni nevaren in krivičen. Med argumenti proti zakonu so nanizali še nekaj argumentov. Med drugim ocenjujejo, da zakon prinaša trpljenje za bolnike in njihove bližnje, ne prinaša izbire, pač pa uvaja prisilo in teror nad bolniki. Prepričani so tudi, da je zakon resnična zdravstvena in pokojninska reforma vlade Roberta Goloba s ciljem zmanjšati število bolnikov ter s tem stroške zdravstvene in pokojninske blagajne. Menijo tudi, da zakon prinaša vrsto zlorab in krši ustavno določbo o nedotakljivosti življenja. Poudarjajo še, da bolniki potrebujejo zdravljenje, lajšanje bolečin, pomoč in bližino, ne pa strupa, kot sami vidijo pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Koalicija izpostavlja pravico do odločanja o lastnem življenju

V SD, Levici in društvu Srebrna nit so danes izpostavili možnost izbire in pravice odločanja o lastnem življenju. Poudarili so, da zakon ničesar ne vsiljuje, pač pa tistim, ki se znajdejo v nepredstavljivo težkih trenutkih, daje izbiro in možnost do dostojnega življenja in slovesa, namesto, da jih sili v dolgotrajno trpljenje. Po besedah poslanke SD Mojce Šetinc Pašek zakon v ničemer ne govori o tem, o čemer govorijo nasprotniki zakona. "Ta zakon ne govori o evtanaziji, ampak govori o pravici pri prostovoljnem končanju življenja. Vsebuje vse potrebne varovalke, visoke standarde. Vse, o čemer govorijo predlagatelji, da v tem zakonu ni, ta zakon vsebuje," je nanizala. Izpostavila je tudi, da zakon v ničemer ne izključuje paliativne oskrbe. "Zakon nikogar v nič ne sili, nikomur nič ne vsiljuje, daje pa možnost, daje izbiro, da se tisti, ki trpijo brez upanja na ozdravitev, če želijo, poudarjam, če želijo, lahko poslovijo v miru, pri polni zavesti in ob svojih najdražji," je navedel še poslanec Levice Milan Jakopovič.

Podporniki zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja FOTO: Bobo icon-expand

Predstavnik društva Srebrna nit Andrej Pleterski pa je bil kritičen tudi do navedb pobudnikov referenduma, da so njihovi argumenti znanstveno utemeljeni. Kot je navedel, so bile tudi nekatere njegove izjave uporabljene za manipuliranje. "V nadaljevanju te kampanje seveda lahko pričakujemo množico podtikanj, zavajanj, zlasti v dobi, ko je na delu umetna inteligenca, je to otročje lahko," je ocenil. Po njegovem prepričanju pa je resničnost, na katero se lahko opre vsak posameznika, trpeča izkušnja posameznikov iz svoje okolice. "To doživetje je tisto, ki je resnično in ki naj vsakogar privede na referendum," je sklenil. Tako podporniki zakona poudarjajo, da gre pri tokratnem referendumskem vprašanju za vse ljudi. "Seveda bi se kaj izcimilo kot boj za oblast, ampak vendarle moramo ljudje razumeti - tu se borimo za svoje pravice. V državnem zboru smo to že izglasovali in zdaj je na ljudeh, da zakon potrdijo," je poslanka Gibanja Svoboda Tereza Novak ocenila to, kako težko bo v zadnjih mesecih mandata na referendumu obraniti zakon. Pleterski pa je izpostavil, da nasprotniki zakona računajo, da bodo samo oni prišli na referendum, zato je pozval, naj se to ne zgodi, saj bo od udeležbe odvisen rezultat referenduma.

Enomesečna kampanja