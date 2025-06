Začenja se kopalna sezona

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Mož in žena sta se peljala z avtom po deželi in oba molčala. Malo pred tem sta se skregala in med vožnjo nista več spregovorila besede. Nenadoma pa sta peljala mimo pašnika z živino in mož je sarkastično izustil: "Tvoji sorodniki!" "Ja," je rekla žena, "odkar sem poročena s teboj!"